Токаев и Путин подписали Декларацию, которая меняет будущее Казахстана и России

Документ стал кульминацией государственного визита Токаева в Россию и закрепляет дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества между двумя странами. Помимо Декларации, делегации обменялись целым рядом важных межправительственных соглашений.

Президент России подчеркнул, что Декларация отражает планы по:

Продолжению реализации программы межрегионального сотрудничества до 2028 года , направленной на создание благоприятных условий для развития регионов и повышение качества жизни граждан.

Расширению и укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества России и Казахстана;

Свою позицию выразил и Касым-Жомарт Токаев:

"Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами."

Помимо Декларации, были согласованы следующие ключевые соглашения и меморандумы:

Комплексная программа экономического сотрудничества на 2026–2030 годы между правительствами России и Казахстана.

Соглашение о сотрудничестве в сфере транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов для экспорта в третьи страны.

Соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.

План развития автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской границе.

Соглашение о создании межгосударственной комиссии по летным испытаниям ракетных комплексов "Союз-5" и "Байтерек".

Учреждение Генерального консульства РФ в Актау (обмен нотами).

Сотрудничество в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Меморандум о взаимодействии в развитии особых экономических зон между Минэкономразвития РФ и Минстроем Казахстана.

Меморандум о создании российско-казахстанских общеобразовательных организаций в обеих странах.

Совместный план по подготовке к вводу амурских тигров в Казахстан и адаптации животных.

Меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии между Росатомом и Агентством по атомной энергии Казахстана.

Развитие межгосударственных стыковых пунктов между "Российскими железными дорогами" и "Казакстан Темiр Жолы".