Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
12.11.2025, 20:26

Токаев и Путин подписали Декларацию, которая меняет будущее Казахстана и России

Новости Казахстана 0 684

Президенты Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, официально подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik / Скриншот видео Sputnik
© Sputnik / Скриншот видео Sputnik

Документ стал кульминацией государственного визита Токаева в Россию и закрепляет дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества между двумя странами. Помимо Декларации, делегации обменялись целым рядом важных межправительственных соглашений.

Основные цели Декларации

Президент России подчеркнул, что Декларация отражает планы по:

  • Расширению и укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества России и Казахстана;

  • Продолжению реализации программы межрегионального сотрудничества до 2028 года, направленной на создание благоприятных условий для развития регионов и повышение качества жизни граждан.

Свою позицию выразил и Касым-Жомарт Токаев:

"Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами."

Подписанные в рамках визита документы

Помимо Декларации, были согласованы следующие ключевые соглашения и меморандумы:

  1. Комплексная программа экономического сотрудничества на 2026–2030 годы между правительствами России и Казахстана.

  2. Соглашение о сотрудничестве в сфере транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов для экспорта в третьи страны.

  3. Соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.

  4. План развития автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской границе.

  5. Соглашение о создании межгосударственной комиссии по летным испытаниям ракетных комплексов "Союз-5" и "Байтерек".

  6. Учреждение Генерального консульства РФ в Актау (обмен нотами).

  7. Сотрудничество в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

  8. Меморандум о взаимодействии в развитии особых экономических зон между Минэкономразвития РФ и Минстроем Казахстана.

  9. Меморандум о создании российско-казахстанских общеобразовательных организаций в обеих странах.

  10. Совместный план по подготовке к вводу амурских тигров в Казахстан и адаптации животных.

  11. Меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии между Росатомом и Агентством по атомной энергии Казахстана.

  12. Развитие межгосударственных стыковых пунктов между "Российскими железными дорогами" и "Казакстан Темiр Жолы".

  13. Меморандум о сотрудничестве между Почтой России и Казпочтой.

Итоги и значение подписанных документов

Подписание Декларации и сопутствующих соглашений:

  • Подтверждает стабильность и стратегическую значимость двусторонних отношений;

  • Расширяет возможности экономического, транспортного, образовательного и экологического сотрудничества;

  • Создает платформу для долгосрочного развития регионов и улучшения жизни граждан обеих стран.

Документы, подписанные в рамках визита, обеспечивают прочный фундамент для реализации совместных проектов в ближайшие годы и укрепляют доверие между государствами.

