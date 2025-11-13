Токаев и Путин подписали Декларацию, которая меняет будущее Казахстана и России

Президенты Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, официально подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Документ стал кульминацией государственного визита Токаева в Россию и закрепляет дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества между двумя странами. Помимо Декларации, делегации обменялись целым рядом важных межправительственных соглашений.
Президент России подчеркнул, что Декларация отражает планы по:
Расширению и укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества России и Казахстана;
Продолжению реализации программы межрегионального сотрудничества до 2028 года, направленной на создание благоприятных условий для развития регионов и повышение качества жизни граждан.
Свою позицию выразил и Касым-Жомарт Токаев:
"Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами."
Помимо Декларации, были согласованы следующие ключевые соглашения и меморандумы:
Комплексная программа экономического сотрудничества на 2026–2030 годы между правительствами России и Казахстана.
Соглашение о сотрудничестве в сфере транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов для экспорта в третьи страны.
Соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.
План развития автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской границе.
Соглашение о создании межгосударственной комиссии по летным испытаниям ракетных комплексов "Союз-5" и "Байтерек".
Учреждение Генерального консульства РФ в Актау (обмен нотами).
Сотрудничество в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Меморандум о взаимодействии в развитии особых экономических зон между Минэкономразвития РФ и Минстроем Казахстана.
Меморандум о создании российско-казахстанских общеобразовательных организаций в обеих странах.
Совместный план по подготовке к вводу амурских тигров в Казахстан и адаптации животных.
Меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии между Росатомом и Агентством по атомной энергии Казахстана.
Развитие межгосударственных стыковых пунктов между "Российскими железными дорогами" и "Казакстан Темiр Жолы".
Меморандум о сотрудничестве между Почтой России и Казпочтой.
Подписание Декларации и сопутствующих соглашений:
Подтверждает стабильность и стратегическую значимость двусторонних отношений;
Расширяет возможности экономического, транспортного, образовательного и экологического сотрудничества;
Создает платформу для долгосрочного развития регионов и улучшения жизни граждан обеих стран.
Документы, подписанные в рамках визита, обеспечивают прочный фундамент для реализации совместных проектов в ближайшие годы и укрепляют доверие между государствами.
Комментарии0 комментарий(ев)