13.11.2025, 06:25

Когда поднимут коммунальные тарифы в Казахстане: правительство назвало точные сроки

Новости Казахстана 0 472

Министерство национальной экономики (МНЭ) Казахстана разъяснило, когда в стране могут начать пересматривать тарифы на коммунальные услуги. Как сообщили в ведомстве, в настоящий момент изменение цен на тепло-, водоснабжение и водоотведение не планируется, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Действует мораторий до весны 2026 года

Причина проста — до конца первого квартала 2026 года на всей территории Казахстана продолжает действовать мораторий на повышение тарифов. Этот временный запрет введён для стабилизации социально-экономической ситуации и защиты населения от роста расходов на базовые услуги.

После окончания моратория — индивидуальный подход

В министерстве уточнили, что вопросы возможной корректировки тарифов будут рассматриваться только после завершения срока действия моратория, то есть не ранее второго квартала 2026 года.

Каждое решение будет приниматься в индивидуальном порядке — по заявкам субъектов естественных монополий, которые обязаны представить экономически обоснованные расчёты в Комитет по регулированию естественных монополий.

Это означает, что автоматического роста цен не произойдет: каждая компания должна будет доказать необходимость изменений, опираясь на реальные финансовые показатели и состояние инфраструктуры.

Какие факторы будут учитываться

Как пояснили в МНЭ, при рассмотрении заявок на изменение тарифов учитываются сразу несколько ключевых параметров:

  • текущее состояние коммунальной инфраструктуры;

  • потребность в ремонтах и модернизации сетей;

  • уровень инвестиций в отрасль;

  • социально-экономическая ситуация в регионе;

  • соблюдение инфляционного коридора.

Такой подход, по мнению ведомства, позволит сохранять баланс между интересами населения и необходимостью обновления инженерных систем, требующих значительных вложений.

Когда начнется пересмотр тарифов

По данным министерства, реальные обсуждения возможных изменений начнутся не ранее II квартала 2026 года. При этом повышение будет рассматриваться только при наличии объективных экономических оснований.

Иными словами, если расходы коммунальных предприятий действительно возрастут из-за инфляции, износа оборудования или необходимости модернизации сетей, то они смогут обратиться за пересмотром тарифов. В противном случае текущие цены сохранятся.

Итог:
До конца марта 2026 года тарифы на тепло-, водоснабжение и водоотведение останутся без изменений. Возможное повышение будет обсуждаться позднее — строго по индивидуальным заявкам, с учетом реального состояния инфраструктуры и экономической обстановки.

