38 часов в неделю: какое место занял Казахстан среди самых «занятых» стран мира

Новая инфографика Visual Capitalist, основанная на данных World Population Review, раскрывает, в каких странах жители проводят на работе больше всего времени. Эти данные позволяют увидеть глобальные тенденции в трудовой нагрузке и сопоставить их с показателями Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным исследования, средняя продолжительность рабочей недели в мире составляет около 38,7 часа. При этом разброс между странами с самой высокой и самой низкой нагрузкой достигает почти 30 часов, что говорит о существенных различиях в трудовой культуре, социальном обеспечении и уровне автоматизации производства.
Наиболее трудолюбивыми оказались государства Азии и Африки:
Бутан – 54,5 часа в неделю
Судан – 50,8 часа
Лесото – 50,2 часа
Республика Конго – 48,7 часа
ОАЭ – 48,4 часа
Высокая рабочая нагрузка в этих странах связана с несколькими факторами:
Преобладание трудоемких отраслей экономики
Отсутствие широкого распространения неполной занятости
Ограниченные меры социальной защиты и трудовых льгот
Эти данные подчеркивают, что экономический рост в таких странах зачастую достигается ценой значительных усилий работников.
На другом конце рейтинга оказались государства Европы и Ближнего Востока, где рабочая неделя составляет менее 30 часов:
Йемен – 25,9 часа
Нидерланды – 26,8 часа
Норвегия – 27,1 часа
Австрия – 28,4 часа
Причины относительно короткой рабочей недели включают:
Высокую производительность труда
Широкое применение автоматизации
Развитую систему трудовых прав и социальных гарантий
Эти страны показывают, что снижение рабочей нагрузки не всегда ведет к падению экономической эффективности.
Средняя рабочая неделя в Казахстане составляет 38 часов, что чуть ниже мирового среднего.
Половой аспект труда:
Мужчины работают 39,4 часа в неделю
Женщины – 36,5 часа
Для сравнения с другими странами:
США – 36,1 часа
Канада – 32,3 часа
Франция – 30,8 часа
Эти данные показывают, что казахстанцы работают больше, чем жители многих западных стран, но заметно меньше, чем жители наиболее «трудолюбивых» стран мира.
Информация была собрана Международной организацией труда и Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD). Учтены:
Работники с полной и частичной занятостью
Самозанятые
Таким образом, показатели отражают реальное распределение рабочего времени по странам, включая гибкие формы занятости.
Комментарии0 комментарий(ев)