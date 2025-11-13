38 часов в неделю: какое место занял Казахстан среди самых «занятых» стран мира

Новая инфографика Visual Capitalist, основанная на данных World Population Review, раскрывает, в каких странах жители проводят на работе больше всего времени. Эти данные позволяют увидеть глобальные тенденции в трудовой нагрузке и сопоставить их с показателями Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: rg.ru

Средняя мировая рабочая неделя

По данным исследования, средняя продолжительность рабочей недели в мире составляет около 38,7 часа. При этом разброс между странами с самой высокой и самой низкой нагрузкой достигает почти 30 часов, что говорит о существенных различиях в трудовой культуре, социальном обеспечении и уровне автоматизации производства.

Страны-лидеры по количеству рабочих часов

Наиболее трудолюбивыми оказались государства Азии и Африки:

Бутан – 54,5 часа в неделю

Судан – 50,8 часа

Лесото – 50,2 часа

Республика Конго – 48,7 часа

ОАЭ – 48,4 часа

Высокая рабочая нагрузка в этих странах связана с несколькими факторами:

Преобладание трудоемких отраслей экономики

Отсутствие широкого распространения неполной занятости

Ограниченные меры социальной защиты и трудовых льгот

Эти данные подчеркивают, что экономический рост в таких странах зачастую достигается ценой значительных усилий работников.

Страны с самой короткой рабочей неделей

На другом конце рейтинга оказались государства Европы и Ближнего Востока, где рабочая неделя составляет менее 30 часов:

Йемен – 25,9 часа

Нидерланды – 26,8 часа

Норвегия – 27,1 часа

Австрия – 28,4 часа

Причины относительно короткой рабочей недели включают:

Высокую производительность труда

Широкое применение автоматизации

Развитую систему трудовых прав и социальных гарантий

Эти страны показывают, что снижение рабочей нагрузки не всегда ведет к падению экономической эффективности.

Положение Казахстана в мировом рейтинге

Средняя рабочая неделя в Казахстане составляет 38 часов, что чуть ниже мирового среднего.

Половой аспект труда:

Мужчины работают 39,4 часа в неделю

Женщины – 36,5 часа

Для сравнения с другими странами:

США – 36,1 часа

Канада – 32,3 часа

Франция – 30,8 часа

Эти данные показывают, что казахстанцы работают больше, чем жители многих западных стран, но заметно меньше, чем жители наиболее «трудолюбивых» стран мира.

Источники и методология исследования

Информация была собрана Международной организацией труда и Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD). Учтены:

Работники с полной и частичной занятостью

Самозанятые

Таким образом, показатели отражают реальное распределение рабочего времени по странам, включая гибкие формы занятости.