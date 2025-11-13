В Казахстане госуслуги станут доступны владельцам кнопочных телефонов

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун на пленарном заседании Мажилиса рассказал о планах по расширению спектра государственных услуг для пользователей кнопочных телефонов. Эта инициатива реализуется в рамках проекта Цифрового кодекса , который направлен на упрощение взаимодействия граждан с государственными структурами через цифровые и аналоговые каналы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Доступность госуслуг для людей с инвалидностью

В ходе заседания депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан поднял важный вопрос: будут ли в рамках Цифрового кодекса адаптированы аналоговые технологии для людей с инвалидностью. Он уточнил, интересует ли вопрос интеграции кнопочных телефонов с информационными системами государственных органов.

Искусственный интеллект и госуслуги

На этот вопрос Дмитрий Мун дал развернутый ответ, подчеркнув, что государственные услуги уже частично переводятся с использованием технологий искусственного интеллекта.

Голосовые и текстовые сервисы позволяют получать госуслуги без необходимости использовать современный смартфон или интернет.

В рамках Цифрового кодекса внедрены понятия «цифровые уведомления» и «цифровые подтверждения», которые обеспечивают взаимодействие граждан с государством даже через устаревшие кнопочные телефоны.

Проактивные госуслуги через аналоговые телефоны

Вице-министр отметил, что 45 проактивных государственных услуг уже учитывают возможность их получения с помощью аналоговых устройств:

Граждане могут получать уведомления о начислениях, штрафах или социальных выплатах.

Возможна обратная связь и подтверждение получения услуги без использования интернета.

Система ориентирована на широкий круг пользователей, включая тех, кто по разным причинам не использует современные смартфоны или мобильный интернет.

Значение проекта для цифровой инклюзии

Расширение возможностей кнопочных телефонов в рамках Цифрового кодекса является частью государственной стратегии по цифровой инклюзии: