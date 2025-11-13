В Казахстане госуслуги станут доступны владельцам кнопочных телефонов

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун на пленарном заседании Мажилиса рассказал о планах по расширению спектра государственных услуг для пользователей кнопочных телефонов. Эта инициатива реализуется в рамках проекта Цифрового кодекса, который направлен на упрощение взаимодействия граждан с государственными структурами через цифровые и аналоговые каналы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В ходе заседания депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан поднял важный вопрос: будут ли в рамках Цифрового кодекса адаптированы аналоговые технологии для людей с инвалидностью. Он уточнил, интересует ли вопрос интеграции кнопочных телефонов с информационными системами государственных органов.
На этот вопрос Дмитрий Мун дал развернутый ответ, подчеркнув, что государственные услуги уже частично переводятся с использованием технологий искусственного интеллекта.
Голосовые и текстовые сервисы позволяют получать госуслуги без необходимости использовать современный смартфон или интернет.
В рамках Цифрового кодекса внедрены понятия «цифровые уведомления» и «цифровые подтверждения», которые обеспечивают взаимодействие граждан с государством даже через устаревшие кнопочные телефоны.
Вице-министр отметил, что 45 проактивных государственных услуг уже учитывают возможность их получения с помощью аналоговых устройств:
Граждане могут получать уведомления о начислениях, штрафах или социальных выплатах.
Возможна обратная связь и подтверждение получения услуги без использования интернета.
Система ориентирована на широкий круг пользователей, включая тех, кто по разным причинам не использует современные смартфоны или мобильный интернет.
Расширение возможностей кнопочных телефонов в рамках Цифрового кодекса является частью государственной стратегии по цифровой инклюзии:
Упрощает доступ к услугам для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.
Позволяет снизить барьеры для взаимодействия с госорганами в регионах с низким уровнем интернет-покрытия.
Становится инструментом модернизации государственных сервисов, сочетая современные цифровые технологии с привычными аналоговыми устройствами.
Комментарии0 комментарий(ев)