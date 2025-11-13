18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.11.2025, 06:58

В Казахстане госуслуги станут доступны владельцам кнопочных телефонов

Новости Казахстана 0 542

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун на пленарном заседании Мажилиса рассказал о планах по расширению спектра государственных услуг для пользователей кнопочных телефонов. Эта инициатива реализуется в рамках проекта Цифрового кодекса, который направлен на упрощение взаимодействия граждан с государственными структурами через цифровые и аналоговые каналы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gravitsky.ru
Фото: gravitsky.ru

Доступность госуслуг для людей с инвалидностью

В ходе заседания депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан поднял важный вопрос: будут ли в рамках Цифрового кодекса адаптированы аналоговые технологии для людей с инвалидностью. Он уточнил, интересует ли вопрос интеграции кнопочных телефонов с информационными системами государственных органов.

Искусственный интеллект и госуслуги

На этот вопрос Дмитрий Мун дал развернутый ответ, подчеркнув, что государственные услуги уже частично переводятся с использованием технологий искусственного интеллекта.

  • Голосовые и текстовые сервисы позволяют получать госуслуги без необходимости использовать современный смартфон или интернет.

  • В рамках Цифрового кодекса внедрены понятия «цифровые уведомления» и «цифровые подтверждения», которые обеспечивают взаимодействие граждан с государством даже через устаревшие кнопочные телефоны.

Проактивные госуслуги через аналоговые телефоны

Вице-министр отметил, что 45 проактивных государственных услуг уже учитывают возможность их получения с помощью аналоговых устройств:

  • Граждане могут получать уведомления о начислениях, штрафах или социальных выплатах.

  • Возможна обратная связь и подтверждение получения услуги без использования интернета.

  • Система ориентирована на широкий круг пользователей, включая тех, кто по разным причинам не использует современные смартфоны или мобильный интернет.

Значение проекта для цифровой инклюзии

Расширение возможностей кнопочных телефонов в рамках Цифрового кодекса является частью государственной стратегии по цифровой инклюзии:

  • Упрощает доступ к услугам для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

  • Позволяет снизить барьеры для взаимодействия с госорганами в регионах с низким уровнем интернет-покрытия.

  • Становится инструментом модернизации государственных сервисов, сочетая современные цифровые технологии с привычными аналоговыми устройствами.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь