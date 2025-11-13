Высший судебный совет и Глава государства определят судьбу пьяной судьи в Казахстане

Генеральная прокуратура Казахстана направила на имя Президента страны представление с просьбой дать согласие на привлечение судьи Асель Досаевой к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Пресс-служба Генеральной прокуратуры уточнила, что дальнейшее рассмотрение дела будет проходить в Высшем судебном совете:
«Данный вопрос будет рассмотрен Высшим судебным советом», — отметили в ведомстве, ссылаясь на статью 3 соответствующего закона.
В Генпрокуратуре напомнили, что Конституция Казахстана предусматривает особый правовой статус судей. Так, судья не может быть:
арестован;
подвергнут приводу;
привлечён к административной или уголовной ответственности
без согласия Президента Республики Казахстан, основанного на заключении Высшего судебного совета, либо без согласия Сената в случаях, указанных в подпункте 3 статьи 55 Конституции. Исключения составляют:
задержание на месте преступления;
совершение тяжких преступлений.
Таким образом, решение о привлечении судьи Досаевой к административной ответственности находится в прямой компетенции главы государства после консультации с Высшим судебным советом.
Информация о задержании судьи Досаевой за рулём в состоянии алкогольного опьянения появилась в сети 2 ноября. По данным полиции:
инцидент произошёл в Астане;
автомобиль марки Mazda был остановлен во время рейдовых мероприятий;
результаты экспертизы подтвердили состояние алкогольного опьянения у водителя.
Позже МВД добавило, что водительское удостоверение судьи было просроченным, что также является нарушением правил дорожного движения.
В столичном суде подчеркнули, что особый правовой статус судей не освобождает их от ответственности за нарушение закона. Несмотря на высокий ранг, судья обязана соблюдать нормы и правила, как любой гражданин страны.
