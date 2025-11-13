18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.11.2025, 07:36

Высший судебный совет и Глава государства определят судьбу пьяной судьи в Казахстане

Новости Казахстана 0 700

Генеральная прокуратура Казахстана направила на имя Президента страны представление с просьбой дать согласие на привлечение судьи Асель Досаевой к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Генпрокуратура: вопрос рассмотрит Высший судебный совет

Пресс-служба Генеральной прокуратуры уточнила, что дальнейшее рассмотрение дела будет проходить в Высшем судебном совете:

«Данный вопрос будет рассмотрен Высшим судебным советом», — отметили в ведомстве, ссылаясь на статью 3 соответствующего закона.

Конституционные особенности ответственности судей

В Генпрокуратуре напомнили, что Конституция Казахстана предусматривает особый правовой статус судей. Так, судья не может быть:

  • арестован;

  • подвергнут приводу;

  • привлечён к административной или уголовной ответственности

без согласия Президента Республики Казахстан, основанного на заключении Высшего судебного совета, либо без согласия Сената в случаях, указанных в подпункте 3 статьи 55 Конституции. Исключения составляют:

  • задержание на месте преступления;

  • совершение тяжких преступлений.

Таким образом, решение о привлечении судьи Досаевой к административной ответственности находится в прямой компетенции главы государства после консультации с Высшим судебным советом.

Хронология инцидента

Информация о задержании судьи Досаевой за рулём в состоянии алкогольного опьянения появилась в сети 2 ноября. По данным полиции:

  • инцидент произошёл в Астане;

  • автомобиль марки Mazda был остановлен во время рейдовых мероприятий;

  • результаты экспертизы подтвердили состояние алкогольного опьянения у водителя.

Позже МВД добавило, что водительское удостоверение судьи было просроченным, что также является нарушением правил дорожного движения.

Правовой статус не освобождает от ответственности

В столичном суде подчеркнули, что особый правовой статус судей не освобождает их от ответственности за нарушение закона. Несмотря на высокий ранг, судья обязана соблюдать нормы и правила, как любой гражданин страны.

3
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь