Казахстанцам грозят штрафы до 120 тысяч тенге за нарушение запрета на выезд

В зимний период в Казахстане нередко вводятся временные ограничения на движение по отдельным междугородним трассам. Нарушение этих правил грозит не только административными штрафами, но и повышенными рисками для жизни водителей и пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Особо опасные участки дорог временно закрываются при неблагоприятных погодных условиях — сильном снегопаде, гололеде или других стихийных и техногенных происшествиях. Цель таких ограничений:
Обеспечить безопасность водителей и пассажиров.
Предотвратить дорожно-транспортные происшествия на опасных участках.
Упростить работу служб спасения и дорожных служб.
Несмотря на предупреждения, некоторые водители игнорируют запреты и продолжают движение по закрытым дорогам. Так, в феврале 2024 года более 50 человек пришлось спасателям высвобождать из снежного плена.
Согласно статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), за выезд на закрытые участки дорог предусмотрены следующие меры:
Штраф 30 МРП (117 960 тенге в 2025 году; с 1 января 2026 года — 129 750 тенге).
Или административный арест на срок до 15 суток.
Арест на срок от 15 до 20 суток.
Для некоторых категорий граждан вместо ареста назначается штраф 50 МРП (196 600 тенге в 2025 году; 216 250 тенге в 2026 году).
Административный арест за повторное нарушение не применяется к:
Беременным женщинам.
Женщинам и мужчинам с детьми до 14 лет.
Несовершеннолетним гражданам.
Лицам с инвалидностью I и II групп.
Мужчинам старше 63 лет и женщинам старше 58 лет.
В этих случаях предусмотрен только увеличенный штраф.
Выезд на закрытые трассы при плохой погоде создает серьезные угрозы:
Для водителя: риск попасть в аварию или оказаться в снежном плену.
Для пассажиров: угроза здоровью и жизни.
Для служб спасения: увеличивается нагрузка и риски при экстренном выезде.
Таким образом, соблюдение временных ограничений движения — не только юридическая обязанность, но и элемент личной безопасности.
