Казахстанцам грозят штрафы до 120 тысяч тенге за нарушение запрета на выезд

В зимний период в Казахстане нередко вводятся временные ограничения на движение по отдельным междугородним трассам. Нарушение этих правил грозит не только административными штрафами, но и повышенными рисками для жизни водителей и пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: drive2.ru

Почему закрывают трассы зимой

Особо опасные участки дорог временно закрываются при неблагоприятных погодных условиях — сильном снегопаде, гололеде или других стихийных и техногенных происшествиях. Цель таких ограничений:

Обеспечить безопасность водителей и пассажиров.

Предотвратить дорожно-транспортные происшествия на опасных участках.

Упростить работу служб спасения и дорожных служб.

Несмотря на предупреждения, некоторые водители игнорируют запреты и продолжают движение по закрытым дорогам. Так, в феврале 2024 года более 50 человек пришлось спасателям высвобождать из снежного плена.

Штрафы и наказания за выезд на закрытые трассы

Согласно статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), за выезд на закрытые участки дорог предусмотрены следующие меры:

Первое нарушение

Штраф 30 МРП (117 960 тенге в 2025 году; с 1 января 2026 года — 129 750 тенге).

Или административный арест на срок до 15 суток.

Повторное нарушение в течение 12 месяцев

Арест на срок от 15 до 20 суток.

Для некоторых категорий граждан вместо ареста назначается штраф 50 МРП (196 600 тенге в 2025 году; 216 250 тенге в 2026 году).

Категории граждан, освобожденные от ареста

Административный арест за повторное нарушение не применяется к:

Беременным женщинам.

Женщинам и мужчинам с детьми до 14 лет.

Несовершеннолетним гражданам.

Лицам с инвалидностью I и II групп.

Мужчинам старше 63 лет и женщинам старше 58 лет.

В этих случаях предусмотрен только увеличенный штраф.

Основные риски при нарушении запрета

Выезд на закрытые трассы при плохой погоде создает серьезные угрозы:

Для водителя: риск попасть в аварию или оказаться в снежном плену.

Для пассажиров: угроза здоровью и жизни.

Для служб спасения: увеличивается нагрузка и риски при экстренном выезде.

Таким образом, соблюдение временных ограничений движения — не только юридическая обязанность, но и элемент личной безопасности.