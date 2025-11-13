132 машины, 1,2 млрд тенге: шокирующая сеть фиктивной регистрации автомобилей в Казахстане

В Алматы раскрыта новая крупная схема незаконной регистрации автомобилей, ущерб от которой превысил 1,2 млрд тенге . По данным правоохранительных органов, преступная группа действовала при содействии сотрудников спецЦОНа, используя фиктивные документы и подставных лиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz

Схема мошенников: как работала афера

По информации Департамента финансового мониторинга по Алматы, с 2022 года группа лиц организовала фиктивную регистрацию автомобилей, обходя обязательный сбор за первичное оформление.

Посредники находили владельцев машин, желавших зарегистрировать авто «дешевле», минуя официальные платежи.

Подставные лица использовались для прикрытия противоправных действий — на их имена оформлялись документы и регистрационные записи.

Сотрудники спецЦОНа, имея доступ к информационной системе, вносили заведомо ложные сведения, что позволяло незаконно поставить автомобили на учет.

Департамент подчеркнул, что действия участников схемы были тщательно организованы, чтобы скрыть финансовые нарушения и создать видимость легальной регистрации.

Масштабы ущерба

За три года преступной деятельности:

На учет было незаконно поставлено 132 автомобиля .

Государственный бюджет понес ущерб свыше 1,2 млрд тенге .

В ходе следствия добровольно возмещены сборы на сумму 273 млн тенге.

Эти цифры свидетельствуют о системном характере схемы и масштабах финансовых потерь.

Реакция правоохранителей: задержания и приговоры

В результате расследования:

Были задержаны все ключевые участники схемы, включая «помогаек» и организаторов.

Трём организаторам назначено наказание от 3 лет до 4 лет 6 месяцев лишения свободы .

У осуждённых также конфисковали семь автомобилей.

Приговор вступил в законную силу, что подчеркивает решимость властей бороться с коррупцией и финансовыми махинациями в сфере госуслуг.

Итог

Случай в Алматы демонстрирует, как коррупционные схемы могут функционировать внутри государственных структур и наносить значительный ущерб бюджету. Противодействие таким действиям требует как внутреннего контроля, так и прозрачности в работе государственных информационных систем.