13.11.2025, 09:20

132 машины, 1,2 млрд тенге: шокирующая сеть фиктивной регистрации автомобилей в Казахстане

Новости Казахстана 0 789

В Алматы раскрыта новая крупная схема незаконной регистрации автомобилей, ущерб от которой превысил 1,2 млрд тенге. По данным правоохранительных органов, преступная группа действовала при содействии сотрудников спецЦОНа, используя фиктивные документы и подставных лиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Схема мошенников: как работала афера

По информации Департамента финансового мониторинга по Алматы, с 2022 года группа лиц организовала фиктивную регистрацию автомобилей, обходя обязательный сбор за первичное оформление.

  • Посредники находили владельцев машин, желавших зарегистрировать авто «дешевле», минуя официальные платежи.

  • Подставные лица использовались для прикрытия противоправных действий — на их имена оформлялись документы и регистрационные записи.

  • Сотрудники спецЦОНа, имея доступ к информационной системе, вносили заведомо ложные сведения, что позволяло незаконно поставить автомобили на учет.

Департамент подчеркнул, что действия участников схемы были тщательно организованы, чтобы скрыть финансовые нарушения и создать видимость легальной регистрации.

Масштабы ущерба

За три года преступной деятельности:

  • На учет было незаконно поставлено 132 автомобиля.

  • Государственный бюджет понес ущерб свыше 1,2 млрд тенге.

  • В ходе следствия добровольно возмещены сборы на сумму 273 млн тенге.

Эти цифры свидетельствуют о системном характере схемы и масштабах финансовых потерь.

Реакция правоохранителей: задержания и приговоры

В результате расследования:

  • Были задержаны все ключевые участники схемы, включая «помогаек» и организаторов.

  • Трём организаторам назначено наказание от 3 лет до 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

  • У осуждённых также конфисковали семь автомобилей.

Приговор вступил в законную силу, что подчеркивает решимость властей бороться с коррупцией и финансовыми махинациями в сфере госуслуг.

Итог

Случай в Алматы демонстрирует, как коррупционные схемы могут функционировать внутри государственных структур и наносить значительный ущерб бюджету. Противодействие таким действиям требует как внутреннего контроля, так и прозрачности в работе государственных информационных систем.

