13.11.2025, 10:29

В Казахстане задержали "психопата в женском белье", истязавшего жену и детей

Новости Казахстана

В Петропавловске полицейские задержали мужчину, обвиняемого в жестоком насилии над супругой и неадекватном поведении в отношении собственных детей. История, по словам родственников и общественного фонда, вызывает шок и тревогу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Много лет насилия и тяжёлые травмы

Согласно публикации общественного фонда "НеМолчи.kz", за многолетний брак женщина подвергалась физическому насилию со стороны мужа:

  • Перенесла операции на женские органы.

  • Прошла трепанацию черепа.

  • Продолжала подвергаться ударам по голове, что приводило к обморокам и потере сознания.

  • В один из дней у женщины отказали ноги, и ей требуется постоянный уход.

Сейчас пострадавшая находится у своей матери, а пятеро детей остались на попечении мужа. Родные опасаются за младшего ребёнка, местонахождение которого отец скрывает.

Угроза детям и бездействие служб

Фонд обратил внимание на тревожные факты:

  • Дети предоставлены сами себе.

  • Отец нигде не работает и отнял у матери пособия на детей.

  • В сети появляются видео, где мужчина ведёт себя явно неадекватно с дочерьми.

Сотрудники фонда просят органы власти обеспечить безопасность семьи, проверить здоровье детей, взять мужчину под арест и не отпускать до суда.

Полицейская проверка и меры

Департамент полиции Северо-Казахстанской области провёл проверку:

  • Сотрудники полиции и специалисты органов опеки выехали на место проживания семьи.

  • Были обследованы условия проживания детей (от 4 до 17 лет) и опрошены соседи.

  • Установлено место проживания матери детей.

Женщина написала заявление по факту насилия. Мужчина помещён в камеру временного задержания, против него начато административное производство.

Ранее в полицию по этому делу обращений не поступало. В дальнейшем будут проведены дополнительные проверки и назначены экспертизы для предъявления обвинений.

Временные меры и психологическая помощь

  • Дети временно размещены у бабушки.

  • Младшему ребёнку обеспечат посещение детского сада.

  • Всей семье предоставят психологическую поддержку.

По словам фонда "НеМолчи.kz", дети были рады воссоединению с мамой, но сильно напуганы ситуацией.

Контакты для сообщений о насилии

  • По всем фактам домашнего насилия в Казахстане можно обращаться по номеру 102.

  • Работает республиканская горячая линия по вопросам насилия в отношении женщин и детей — 111.

0
3
0
