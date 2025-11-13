В Казахстане задержали "психопата в женском белье", истязавшего жену и детей

В Петропавловске полицейские задержали мужчину, обвиняемого в жестоком насилии над супругой и неадекватном поведении в отношении собственных детей. История, по словам родственников и общественного фонда, вызывает шок и тревогу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Согласно публикации общественного фонда "НеМолчи.kz", за многолетний брак женщина подвергалась физическому насилию со стороны мужа:
Перенесла операции на женские органы.
Прошла трепанацию черепа.
Продолжала подвергаться ударам по голове, что приводило к обморокам и потере сознания.
В один из дней у женщины отказали ноги, и ей требуется постоянный уход.
Сейчас пострадавшая находится у своей матери, а пятеро детей остались на попечении мужа. Родные опасаются за младшего ребёнка, местонахождение которого отец скрывает.
Фонд обратил внимание на тревожные факты:
Дети предоставлены сами себе.
Отец нигде не работает и отнял у матери пособия на детей.
В сети появляются видео, где мужчина ведёт себя явно неадекватно с дочерьми.
Сотрудники фонда просят органы власти обеспечить безопасность семьи, проверить здоровье детей, взять мужчину под арест и не отпускать до суда.
Департамент полиции Северо-Казахстанской области провёл проверку:
Сотрудники полиции и специалисты органов опеки выехали на место проживания семьи.
Были обследованы условия проживания детей (от 4 до 17 лет) и опрошены соседи.
Установлено место проживания матери детей.
Женщина написала заявление по факту насилия. Мужчина помещён в камеру временного задержания, против него начато административное производство.
Ранее в полицию по этому делу обращений не поступало. В дальнейшем будут проведены дополнительные проверки и назначены экспертизы для предъявления обвинений.
Дети временно размещены у бабушки.
Младшему ребёнку обеспечат посещение детского сада.
Всей семье предоставят психологическую поддержку.
По словам фонда "НеМолчи.kz", дети были рады воссоединению с мамой, но сильно напуганы ситуацией.
По всем фактам домашнего насилия в Казахстане можно обращаться по номеру 102.
Работает республиканская горячая линия по вопросам насилия в отношении женщин и детей — 111.
