В Казахстане задержали "психопата в женском белье", истязавшего жену и детей

В Петропавловске полицейские задержали мужчину, обвиняемого в жестоком насилии над супругой и неадекватном поведении в отношении собственных детей. История, по словам родственников и общественного фонда, вызывает шок и тревогу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Много лет насилия и тяжёлые травмы

Согласно публикации общественного фонда "НеМолчи.kz", за многолетний брак женщина подвергалась физическому насилию со стороны мужа:

Перенесла операции на женские органы.

Прошла трепанацию черепа.

Продолжала подвергаться ударам по голове, что приводило к обморокам и потере сознания.

В один из дней у женщины отказали ноги, и ей требуется постоянный уход.

Сейчас пострадавшая находится у своей матери, а пятеро детей остались на попечении мужа. Родные опасаются за младшего ребёнка, местонахождение которого отец скрывает.

Угроза детям и бездействие служб

Фонд обратил внимание на тревожные факты:

Дети предоставлены сами себе.

Отец нигде не работает и отнял у матери пособия на детей.

В сети появляются видео, где мужчина ведёт себя явно неадекватно с дочерьми.

Сотрудники фонда просят органы власти обеспечить безопасность семьи, проверить здоровье детей, взять мужчину под арест и не отпускать до суда.

Полицейская проверка и меры

Департамент полиции Северо-Казахстанской области провёл проверку:

Сотрудники полиции и специалисты органов опеки выехали на место проживания семьи.

Были обследованы условия проживания детей (от 4 до 17 лет) и опрошены соседи.

Установлено место проживания матери детей.

Женщина написала заявление по факту насилия. Мужчина помещён в камеру временного задержания, против него начато административное производство.

Ранее в полицию по этому делу обращений не поступало. В дальнейшем будут проведены дополнительные проверки и назначены экспертизы для предъявления обвинений.

Временные меры и психологическая помощь

Дети временно размещены у бабушки.

Младшему ребёнку обеспечат посещение детского сада.

Всей семье предоставят психологическую поддержку.

По словам фонда "НеМолчи.kz", дети были рады воссоединению с мамой, но сильно напуганы ситуацией.

Контакты для сообщений о насилии