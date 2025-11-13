18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.11.2025, 11:04

13 ноября в Казахстане стартует единый QR-код для платежей

Новости Казахстана 0 1 612

Сегодня в Казахстане официально запускается единый QR-код для расчетов в магазинах и сервисах. Об этом сообщил глава Национального банка Тимур Сулейменов в рамках Central Asia Fintech Summit. Новый сервис позволит упростить процесс оплаты и объединить различные банковские системы под единым стандартом, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему запуск единого QR-кода был важен

По словам Сулейменова, внедрение единого QR-кода сопровождалось рядом вопросов, связанных как с технологической стороной проекта, так и с организацией работы рынка в целом.

«Нужно признать: делиться рынком и трафиком никому не хочется, особенно когда существуют крупные экосистемы», — отметил глава Нацбанка.

Тем не менее, благодаря конструктивному диалогу между крупнейшими участниками рынка и поддержке небольших банков, удалось найти компромисс и решить все регуляторные и технические вопросы.

Как будет работать единый QR-код

Механизм использования нового сервиса прост:

  1. Клиент открывает мобильное приложение своего банка.

  2. Сканирует QR-код на терминале продавца.

  3. Подтверждает оплату через приложение.

Таким образом, покупатели смогут оплачивать товары и услуги без необходимости носить с собой наличные или использовать несколько разных приложений для разных банков.

История внедрения межбанковских QR-платежей

В сентябре 2025 года Нацбанк уже начал пилотный проект межбанковских QR-платежей. Первые участники системы — БЦК, Home Credit и Freedom Bank.

Сервис функционирует на базе Национальной платежной корпорации, что обеспечивает стабильную работу и совместимость с различными банками страны.

Перспективы и значение проекта

Запуск единого QR-кода открывает новые возможности для рынка:

  • Удобство для клиентов — единый стандарт упрощает оплату и снижает количество приложений для расчетов.

  • Развитие финансовых технологий — проект способствует внедрению инновационных решений в банковской сфере.

  • Поддержка малого и среднего бизнеса — упрощенные расчеты ускоряют работу с клиентами.

По словам экспертов, единый QR-код может стать важным шагом в цифровизации экономики Казахстана и создании более прозрачной и эффективной платежной системы.

6
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь