13 ноября в Казахстане стартует единый QR-код для платежей

Сегодня в Казахстане официально запускается единый QR-код для расчетов в магазинах и сервисах. Об этом сообщил глава Национального банка Тимур Сулейменов в рамках Central Asia Fintech Summit. Новый сервис позволит упростить процесс оплаты и объединить различные банковские системы под единым стандартом, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам Сулейменова, внедрение единого QR-кода сопровождалось рядом вопросов, связанных как с технологической стороной проекта, так и с организацией работы рынка в целом.
«Нужно признать: делиться рынком и трафиком никому не хочется, особенно когда существуют крупные экосистемы», — отметил глава Нацбанка.
Тем не менее, благодаря конструктивному диалогу между крупнейшими участниками рынка и поддержке небольших банков, удалось найти компромисс и решить все регуляторные и технические вопросы.
Механизм использования нового сервиса прост:
Клиент открывает мобильное приложение своего банка.
Сканирует QR-код на терминале продавца.
Подтверждает оплату через приложение.
Таким образом, покупатели смогут оплачивать товары и услуги без необходимости носить с собой наличные или использовать несколько разных приложений для разных банков.
В сентябре 2025 года Нацбанк уже начал пилотный проект межбанковских QR-платежей. Первые участники системы — БЦК, Home Credit и Freedom Bank.
Сервис функционирует на базе Национальной платежной корпорации, что обеспечивает стабильную работу и совместимость с различными банками страны.
Запуск единого QR-кода открывает новые возможности для рынка:
Удобство для клиентов — единый стандарт упрощает оплату и снижает количество приложений для расчетов.
Развитие финансовых технологий — проект способствует внедрению инновационных решений в банковской сфере.
Поддержка малого и среднего бизнеса — упрощенные расчеты ускоряют работу с клиентами.
По словам экспертов, единый QR-код может стать важным шагом в цифровизации экономики Казахстана и создании более прозрачной и эффективной платежной системы.
