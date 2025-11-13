13 ноября в Казахстане стартует единый QR-код для платежей

Сегодня в Казахстане официально запускается единый QR-код для расчетов в магазинах и сервисах. Об этом сообщил глава Национального банка Тимур Сулейменов в рамках Central Asia Fintech Summit . Новый сервис позволит упростить процесс оплаты и объединить различные банковские системы под единым стандартом, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Почему запуск единого QR-кода был важен

По словам Сулейменова, внедрение единого QR-кода сопровождалось рядом вопросов, связанных как с технологической стороной проекта, так и с организацией работы рынка в целом.

«Нужно признать: делиться рынком и трафиком никому не хочется, особенно когда существуют крупные экосистемы», — отметил глава Нацбанка.

Тем не менее, благодаря конструктивному диалогу между крупнейшими участниками рынка и поддержке небольших банков, удалось найти компромисс и решить все регуляторные и технические вопросы.

Как будет работать единый QR-код

Механизм использования нового сервиса прост:

Клиент открывает мобильное приложение своего банка. Сканирует QR-код на терминале продавца. Подтверждает оплату через приложение.

Таким образом, покупатели смогут оплачивать товары и услуги без необходимости носить с собой наличные или использовать несколько разных приложений для разных банков.

История внедрения межбанковских QR-платежей

В сентябре 2025 года Нацбанк уже начал пилотный проект межбанковских QR-платежей. Первые участники системы — БЦК, Home Credit и Freedom Bank.

Сервис функционирует на базе Национальной платежной корпорации, что обеспечивает стабильную работу и совместимость с различными банками страны.

Перспективы и значение проекта

Запуск единого QR-кода открывает новые возможности для рынка:

Удобство для клиентов — единый стандарт упрощает оплату и снижает количество приложений для расчетов.

Развитие финансовых технологий — проект способствует внедрению инновационных решений в банковской сфере.

Поддержка малого и среднего бизнеса — упрощенные расчеты ускоряют работу с клиентами.

По словам экспертов, единый QR-код может стать важным шагом в цифровизации экономики Казахстана и создании более прозрачной и эффективной платежной системы.