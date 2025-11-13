Названа коммунальная услуга в Казахстане, которая рекордно снизилась в цене

В Казахстане за последний год только холодная вода показала снижение стоимости. По данным аналитиков, тарифы на неё упали в среднем на 11,5% , тогда как общая годовая инфляция составила 12,6% . Это делает холодную воду единственной коммунальной услугой, где зафиксировано удешевление, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Инфляция пошла на спад

Согласно официальной статистике, в октябре 2025 года годовая инфляция составила 12,6%, что немного ниже сентябрьского показателя в 12,9%. Эксперты считают, что снижение цен на ряд коммунальных услуг сыграло ключевую роль в замедлении роста цен.

Коммунальные услуги стали немного дешевле

В октябре аналитики отметили сокращение тарифов сразу по нескольким направлениям:

Холодная вода — падение цен на 40% за месяц ;

Газоснабжение — снижение на 10,7% ;

Электроэнергия — на 2% ;

Центральное отопление — на 0,2%.

Такое движение цен, по мнению экспертов, отразилось на общих инфляционных тенденциях, частично сдержав рост стоимости других услуг и товаров.

Где тарифы снизились сильнее всего

По данным Telegram-канала Data Hub, уменьшение стоимости холодной воды зафиксировано в 15 регионах Казахстана, тогда как в ещё пяти областях тарифы остались без изменений.

Рекордное снижение наблюдалось в Алматы, где цены упали сразу на 56,9%. Это связано с временным снижением тарифов для жителей мегаполиса, введённым в рамках мер по стабилизации коммунальных расходов населения.

Общая динамика: подешевела только вода

Несмотря на отдельные послабления, в годовом выражении большинство коммунальных услуг в Казахстане продолжили дорожать. Однако тарифы на холодную воду стали исключением — именно они показали снижение на 11,5%.

Таким образом, именно этот фактор частично компенсировал общий рост цен и помог замедлить инфляционные процессы.

Базовая инфляция всё ещё высока

При этом аналитики предупреждают: базовая инфляция — то есть рост цен без учёта наиболее волатильных компонентов, таких как продукты, топливо, транспорт и коммунальные услуги — продолжает ускоряться.

Если исключить эти категории, рост составил 12,2% в октябре, против 11,8% в сентябре. Это свидетельствует о том, что фундаментальные инфляционные риски сохраняются, несмотря на временное снижение тарифов.