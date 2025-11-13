Мать Бишимбаева отдала 1 миллион долларов родственнице из страха перед обыском Антикора

В Астане продолжилось судебное разбирательство по делу матери Куандыка Бишимбаева, которая обвиняет родственницу в присвоении одного миллиона долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: dreamstime.com

Доверие длиной в 15 лет

Альмира Нурлыбекова, мать Куандыка Бишимбаева, заявила в суде, что обвиняемую Бекзат Кемелову она знает более 15 лет. Кемелова является женой двоюродного брата мужа Нурлыбековой.

«У нас были деловые и доверительные отношения», — подчеркнула она.

По словам Нурлыбековой, Кемелова уверила её в том, что среди её родственников есть человек в Антикоре, который якобы предупредил о предстоящем обыске в доме Бишимбаевых.

Передача $990 тыс. под страхом обыска

«Я стала прислушиваться к ней, мы обсуждали, кому я могу доверить деньги. У меня много племянников, родственников, которым можно было бы передать средства. Она сказала, что “все мои родственники в списке Антикора, 30 человек, за всеми следят, скоро придет обыск к вам”. И только Кемеловых в этом списке нет. Тогда я решила отдать ей на хранение деньги — 990 тысяч долларов», — рассказала Нурлыбекова.

Кемелова якобы обещала вернуть деньги в срок, однако этого не произошло. Позже она объясняла задержку тем, что кто-то увёз средства в США.

Попытки вернуть деньги через мужа Кемеловой

Семья Бишимбаевых привлекла мужа Кемеловой, чтобы через него убедить женщину вернуть средства.

«Потом Бекзат мне звонит, рыдает и говорит: “Зачем ты сказала ему про деньги, муж меня избил, у меня почки болят теперь. Я хотела тебе добро сделать, сохранить деньги”», — привела слова матери Бишимбаева судья.

Позиция обвиняемой

Сама Бекзат Кемелова в суде заявила, что не признаёт вину и не согласна с гражданским иском Бишимбаевых.

Альтернативная версия защиты

Адвокаты подсудимой ранее выдвигали другую версию событий. По их мнению, обвинение является местью семьи Бишимбаевых. Якобы это связано с отказом мужа Кемеловой, который ранее работал судмедэкспертом, подделывать экспертизы по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, чтобы освободить Куандыка Бишимбаева от ответственности.