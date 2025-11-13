18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.11.2025, 12:34

Мать Бишимбаева отдала 1 миллион долларов родственнице из страха перед обыском Антикора

Новости Казахстана 0 684

В Астане продолжилось судебное разбирательство по делу матери Куандыка Бишимбаева, которая обвиняет родственницу в присвоении одного миллиона долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: dreamstime.com
Фото: dreamstime.com

Доверие длиной в 15 лет

Альмира Нурлыбекова, мать Куандыка Бишимбаева, заявила в суде, что обвиняемую Бекзат Кемелову она знает более 15 лет. Кемелова является женой двоюродного брата мужа Нурлыбековой.

«У нас были деловые и доверительные отношения», — подчеркнула она.

По словам Нурлыбековой, Кемелова уверила её в том, что среди её родственников есть человек в Антикоре, который якобы предупредил о предстоящем обыске в доме Бишимбаевых.

Передача $990 тыс. под страхом обыска

«Я стала прислушиваться к ней, мы обсуждали, кому я могу доверить деньги. У меня много племянников, родственников, которым можно было бы передать средства. Она сказала, что “все мои родственники в списке Антикора, 30 человек, за всеми следят, скоро придет обыск к вам”. И только Кемеловых в этом списке нет. Тогда я решила отдать ей на хранение деньги — 990 тысяч долларов», — рассказала Нурлыбекова.

Кемелова якобы обещала вернуть деньги в срок, однако этого не произошло. Позже она объясняла задержку тем, что кто-то увёз средства в США.

Попытки вернуть деньги через мужа Кемеловой

Семья Бишимбаевых привлекла мужа Кемеловой, чтобы через него убедить женщину вернуть средства.

«Потом Бекзат мне звонит, рыдает и говорит: “Зачем ты сказала ему про деньги, муж меня избил, у меня почки болят теперь. Я хотела тебе добро сделать, сохранить деньги”», — привела слова матери Бишимбаева судья.

Позиция обвиняемой

Сама Бекзат Кемелова в суде заявила, что не признаёт вину и не согласна с гражданским иском Бишимбаевых.

Альтернативная версия защиты

Адвокаты подсудимой ранее выдвигали другую версию событий. По их мнению, обвинение является местью семьи Бишимбаевых. Якобы это связано с отказом мужа Кемеловой, который ранее работал судмедэкспертом, подделывать экспертизы по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, чтобы освободить Куандыка Бишимбаева от ответственности.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь