Казахстан вступает в период затяжной нестабильности: бизнес и население почувствуют удар позже — экономист

Экономист Алмас Чукин бьёт тревогу: Казахстан сталкивается с затяжной стагнацией, а на экономику и курс тенге давят сразу несколько серьёзных факторов, сообщает Lada.kz.
Казахстан стоит на пороге экономического спада, когда прошлые ошибки политики начинают давать обратный эффект, считает Чукин. Эксперт отмечает, что реформы, которые годами откладывались, теперь приходится внедрять в ускоренном режиме.
«Реформы, которые ждали своей очереди, стали пробиваться явочным порядком, поскольку проблемы откладывать более невозможно. Ошибки экономической политики сегодня предъявляют счета к оплате, и в этом мало приятного», – отмечает экономист.
Чукин выделяет несколько ключевых факторов, одновременно тормозящих экономику Казахстана:
Рост НДС с 1 января — повышение налога неизбежно вызовет рост цен на товары и услуги;
Высокая базовая ставка — кредиты становятся дорогими, ипотека теряет привлекательность, падает потребительский спрос;
Увеличение резервных требований к банкам — замораживает 2–3 трлн тенге, которые могли бы быть направлены в кредитование;
Ужесточение налогового и таможенного контроля — снижает деловую активность и замедляет предпринимательскую инициативу;
Экономический спад в России — сокращает экспорт и реэкспорт казахстанских товаров;
Снижение цен на нефть — рынок ещё не достиг дна, что усиливает давление на государственные доходы.
Таким образом, страна сталкивается не с отдельным кризисом, а с целой цепочкой взаимосвязанных проблем, каждая из которых усиливает другую.
На данный момент экономикой Казахстана управляют два сектора: розничная торговля и строительство, которые сдерживают более резкое падение.
Однако, по прогнозу Чукина, уже в 2026 году эти отрасли тоже могут столкнуться с серьёзными трудностями.
«Инфляция резко подскочит в первой половине 2026 года – в основном из-за повышения НДС и дорогих кредитов. Позже рост цен постепенно замедлится», – отмечает экономист.
Ситуация на валютном рынке также нестабильна:
До марта–апреля тенге может показывать укрепление;
Летом курс вернётся к диапазону 540–560 тг за доллар, который, по мнению Чукина, станет «новой нормой» для ближайших лет.
Такой сценарий отражает общую нестабильность экономической среды и необходимость внимательного подхода к валютной и финансовой политике.
Страна сталкивается с одновременным ростом НДС, падением цен на нефть, дорогими кредитами и ужесточением контроля со стороны государства;
Розничная торговля и строительство удерживают экономику от резкого падения, но их устойчивость ограничена;
Валютный рынок будет колебаться в коридоре 540–560 тенге за доллар;
Без срочных и комплексных реформ Казахстан рискует столкнуться с длительной стагнацией.
Эксперт предупреждает: последствия прошлых экономических решений уже проявляются, и действовать нужно быстро, иначе нагрузка на бизнес и население только усилится.
