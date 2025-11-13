Казахстан вступает в период затяжной нестабильности: бизнес и население почувствуют удар позже — экономист

Экономист Алмас Чукин бьёт тревогу : Казахстан сталкивается с затяжной стагнацией, а на экономику и курс тенге давят сразу несколько серьёзных факторов, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Причины кризиса: старые ошибки возвращаются

Казахстан стоит на пороге экономического спада, когда прошлые ошибки политики начинают давать обратный эффект, считает Чукин. Эксперт отмечает, что реформы, которые годами откладывались, теперь приходится внедрять в ускоренном режиме.

«Реформы, которые ждали своей очереди, стали пробиваться явочным порядком, поскольку проблемы откладывать более невозможно. Ошибки экономической политики сегодня предъявляют счета к оплате, и в этом мало приятного», – отмечает экономист.

Факторы, сдерживающие экономический рост

Чукин выделяет несколько ключевых факторов, одновременно тормозящих экономику Казахстана:

Рост НДС с 1 января — повышение налога неизбежно вызовет рост цен на товары и услуги;

Высокая базовая ставка — кредиты становятся дорогими, ипотека теряет привлекательность, падает потребительский спрос;

Увеличение резервных требований к банкам — замораживает 2–3 трлн тенге, которые могли бы быть направлены в кредитование;

Ужесточение налогового и таможенного контроля — снижает деловую активность и замедляет предпринимательскую инициативу;

Экономический спад в России — сокращает экспорт и реэкспорт казахстанских товаров;

Снижение цен на нефть — рынок ещё не достиг дна, что усиливает давление на государственные доходы.

Таким образом, страна сталкивается не с отдельным кризисом, а с целой цепочкой взаимосвязанных проблем, каждая из которых усиливает другую.

Главные драйверы экономики и прогноз на ближайшее будущее

На данный момент экономикой Казахстана управляют два сектора: розничная торговля и строительство, которые сдерживают более резкое падение.

Однако, по прогнозу Чукина, уже в 2026 году эти отрасли тоже могут столкнуться с серьёзными трудностями.

«Инфляция резко подскочит в первой половине 2026 года – в основном из-за повышения НДС и дорогих кредитов. Позже рост цен постепенно замедлится», – отмечает экономист.

Валютный рынок: американские горки для тенге

Ситуация на валютном рынке также нестабильна:

До марта–апреля тенге может показывать укрепление;

Летом курс вернётся к диапазону 540–560 тг за доллар, который, по мнению Чукина, станет «новой нормой» для ближайших лет.

Такой сценарий отражает общую нестабильность экономической среды и необходимость внимательного подхода к валютной и финансовой политике.

Итоги: Казахстан в плену цепочки кризисов

Страна сталкивается с одновременным ростом НДС, падением цен на нефть, дорогими кредитами и ужесточением контроля со стороны государства;

Розничная торговля и строительство удерживают экономику от резкого падения, но их устойчивость ограничена;

Валютный рынок будет колебаться в коридоре 540–560 тенге за доллар;

Без срочных и комплексных реформ Казахстан рискует столкнуться с длительной стагнацией.

Эксперт предупреждает: последствия прошлых экономических решений уже проявляются, и действовать нужно быстро, иначе нагрузка на бизнес и население только усилится.