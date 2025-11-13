18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.11.2025, 14:22

От запрета к разрешению: кальяны могут вернуться в кафе и рестораны Казахстана

Новости Казахстана 0 724

В Казахстане обсуждается возможность ослабления действующего запрета на курение кальянов в общественных заведениях. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 13 ноября 2025 года в интервью корреспонденту Zakon.kz, передает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Почему возникла тема ослабления ограничений

Журналисты обратили внимание на активное распространение в социальных сетях информации о возможном смягчении правил по кальянам и вейпам. Представители медиа поинтересовались у вице-министра, насколько эти сообщения соответствуют действительности.

Санжар Адилов подтвердил, что обсуждения действительно идут:

«Мои коллеги из Комитета административной полиции участвуют в межведомственных рабочих группах, как в правительстве, так и в законодательном органе. Работа продолжается, и по результатам мы обязательно сообщим о принятом решении. Также планируются дополнительные общественные слушания для окончательного решения этого вопроса».

Какие вопросы сейчас прорабатываются

В настоящее время обсуждаются несколько ключевых аспектов:

  • Ввоз кальянов на территорию Казахстана;

  • Использование соответствующего оборудования в заведениях;

  • Перечень предметов и табачных смесей, разрешённых для кальянов;

  • Ограничения по времени и заведению, где будет разрешено курение.

Вице-министр подчеркнул, что административная ответственность за нарушение действующих правил пока сохраняется.

Жёсткая позиция по вейпам

При этом ситуация с вейпами остаётся строгой. По словам Санжара Адилова:

«По вейпам у нас действует запрет. Недавно по инициативе депутата Нургуль Тау были приняты дополнительные меры, включая уголовную ответственность за сбыт и перевозку таких устройств. Позиция по вейпам однозначная — усиление уголовной ответственности и нулевая терпимость».

Таким образом, любые послабления коснутся только кальянов, тогда как правила для вейпов остаются жёсткими.

