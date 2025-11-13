18+
Температура воды в Каспийском море
13.11.2025, 15:30

Новые тарифы нотариусов с 2026 года в Казахстане: сколько придется платить за сделки и доверенности

Новости Казахстана 0 1 305

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый приказ Министра юстиции Республики Казахстан № 533 от 27 сентября 2025 года. Документ устанавливает размеры ставок за нотариальные действия, услуги по выдаче копий документов, консультирование частными нотариусами и другие сопутствующие операции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ниже представлен полный перечень ставок с указанием категорий и типов сделок.

1. Договоры об отчуждении недвижимости

В городской местности

  • С участием юридического лица: 17 МРП

  • Стоимость до 30 МРП:

    • детям, супругу, родителям, братьям и сестрам, внукам — 3 МРП

    • другим лицам — 8 МРП

  • Стоимость свыше 30 МРП:

    • детям, супругу, родителям, братьям и сестрам, внукам — 7 МРП

    • другим лицам — 12 МРП

В сельской местности

  • С участием юридического лица: 3 МРП

  • Для родственников: 1,5 МРП

  • Для других лиц: 2,7 МРП

2. Договоры о передаче транспортных средств

  • С участием юридического лица: 12 МРП

  • Для родственников: 4 МРП

  • Для других лиц: 10 МРП

Включает автомобили, тракторы, прицепы, самоходные сельхоз- и спецмашины.

3. Прочие договоры

  • Аренда, займ (кроме ипотечного жилищного займа), задаток, лизинг, подряд, брачные контракты, раздел имущества, алименты, учредительные договоры — 10 МРП

  • Договоры поручительства и гарантии — 1,5 МРП

  • Договоры ипотечного жилищного займа — 4 МРП

  • Договоры залога недвижимости по ипотеке — 4 МРП

  • Прочие договоры залога — 10 МРП

  • Завещания — 3 МРП

4. Наследственные действия

  • Выдача свидетельства о праве на наследство — 4 МРП за каждое

  • Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе — 5 МРП

  • Принятие мер по охране наследственного имущества — 8 МРП

5. Доверенности

  • На управление транспортом без права продажи — 4 МРП

  • На пользование и распоряжение имуществом — 2,5 МРП

  • Прочие доверенности:

    • для физических лиц — 1,1 МРП

    • для юридических лиц — 2,5 МРП

6. Прочие нотариальные действия

  • Обязательные согласия — 1,5 МРП

  • Морской протест — 5,5 МРП

  • Свидетельствование верности копий документов — 0,1 МРП (физ. лица), 0,17 МРП (юр. лица)

  • Свидетельствование подлинности подписи и перевода — 0,53 МРП (физ. лица), 1,1 МРП (юр. лица)

  • Удостоверение равнозначности электронных и бумажных документов — 0,3–0,4 МРП

  • Передача заявлений — 0,7 МРП

  • Выдача нотариально засвидетельствованных копий — 0,7 МРП

  • Выдача дубликата — 3 МРП

  • Протест векселя и неоплата чека — 1,5 МРП

  • Исполнительная надпись:

    • физ. лица — 0,2% от суммы, min 1 МРП, max 50 МРП

    • юр. лица — 1% от суммы, min 1,5 МРП, max 100 МРП

  • Хранение документов и ценных бумаг — 0,6 МРП за месяц

  • Вскрытие конверта с секретным завещанием — 1,2 МРП

  • Выдача свидетельства о принятии секретного завещания — 1,2 МРП

  • Прочие нотариальные действия, предусмотренные законами — 7,2 МРП

  • Напомним, МРП с 1 января 2026 года - 4 325 тенге.

1
7
0
