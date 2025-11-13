Новые тарифы нотариусов с 2026 года в Казахстане: сколько придется платить за сделки и доверенности

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый приказ Министра юстиции Республики Казахстан № 533 от 27 сентября 2025 года. Документ устанавливает размеры ставок за нотариальные действия, услуги по выдаче копий документов, консультирование частными нотариусами и другие сопутствующие операции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Ниже представлен полный перечень ставок с указанием категорий и типов сделок.
С участием юридического лица: 17 МРП
Стоимость до 30 МРП:
детям, супругу, родителям, братьям и сестрам, внукам — 3 МРП
другим лицам — 8 МРП
Стоимость свыше 30 МРП:
детям, супругу, родителям, братьям и сестрам, внукам — 7 МРП
другим лицам — 12 МРП
С участием юридического лица: 3 МРП
Для родственников: 1,5 МРП
Для других лиц: 2,7 МРП
С участием юридического лица: 12 МРП
Для родственников: 4 МРП
Для других лиц: 10 МРП
Включает автомобили, тракторы, прицепы, самоходные сельхоз- и спецмашины.
Аренда, займ (кроме ипотечного жилищного займа), задаток, лизинг, подряд, брачные контракты, раздел имущества, алименты, учредительные договоры — 10 МРП
Договоры поручительства и гарантии — 1,5 МРП
Договоры ипотечного жилищного займа — 4 МРП
Договоры залога недвижимости по ипотеке — 4 МРП
Прочие договоры залога — 10 МРП
Завещания — 3 МРП
Выдача свидетельства о праве на наследство — 4 МРП за каждое
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе — 5 МРП
Принятие мер по охране наследственного имущества — 8 МРП
На управление транспортом без права продажи — 4 МРП
На пользование и распоряжение имуществом — 2,5 МРП
Прочие доверенности:
для физических лиц — 1,1 МРП
для юридических лиц — 2,5 МРП
Обязательные согласия — 1,5 МРП
Морской протест — 5,5 МРП
Свидетельствование верности копий документов — 0,1 МРП (физ. лица), 0,17 МРП (юр. лица)
Свидетельствование подлинности подписи и перевода — 0,53 МРП (физ. лица), 1,1 МРП (юр. лица)
Удостоверение равнозначности электронных и бумажных документов — 0,3–0,4 МРП
Передача заявлений — 0,7 МРП
Выдача нотариально засвидетельствованных копий — 0,7 МРП
Выдача дубликата — 3 МРП
Протест векселя и неоплата чека — 1,5 МРП
Исполнительная надпись:
физ. лица — 0,2% от суммы, min 1 МРП, max 50 МРП
юр. лица — 1% от суммы, min 1,5 МРП, max 100 МРП
Хранение документов и ценных бумаг — 0,6 МРП за месяц
Вскрытие конверта с секретным завещанием — 1,2 МРП
Выдача свидетельства о принятии секретного завещания — 1,2 МРП
Прочие нотариальные действия, предусмотренные законами — 7,2 МРП
Напомним, МРП с 1 января 2026 года - 4 325 тенге.
