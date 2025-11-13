Новые тарифы нотариусов с 2026 года в Казахстане: сколько придется платить за сделки и доверенности

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый приказ Министра юстиции Республики Казахстан № 533 от 27 сентября 2025 года. Документ устанавливает размеры ставок за нотариальные действия, услуги по выдаче копий документов, консультирование частными нотариусами и другие сопутствующие операции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.