13.11.2025, 16:59

Казахстанцам начали доначислять налоги за продажу имущества: причины

Новости Казахстана 0 2 024

13 ноября 2025 года налоговые органы Казахстана обратились к гражданам с ключевым предупреждением. В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК подчеркнули, что каждый владелец недвижимости, автомобилей и другого имущества обязан учитывать налоговые обязательства при их продаже, сообщает Lada.kz. 

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

В КГД подчеркнули, что за 2024 год выявлены случаи, когда граждане указывали заниженную стоимость реализованного имущества в своих налоговых декларациях. По итогам сопоставления данных налоговых органов с представленной отчетностью были выявлены нарушения, и владельцам имущества направлены соответствующие уведомления.

Как действовать при получении уведомления от налоговой

Если казахстанец получил уведомление от КГД о возможной недоплате налога, необходимо выполнить одно из двух действий:

  1. Самостоятельно представить налоговую отчетность с уплатой начисленных налогов — это позволит урегулировать вопрос без штрафных санкций.

  2. В случае несогласия с расчетом налога — подготовить и подать официальное пояснение в налоговый орган.

Важно помнить: срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней. Несоблюдение этого срока может повлечь дополнительные меры со стороны налоговиков.

Налог на прирост стоимости имущества — что нужно знать

Комитет государственных доходов еще раз подчеркнул ключевой момент:

  • Налог необходимо уплачивать при получении дохода, включая доход от продажи квартир, домов, автомобилей и других объектов.

  • Эти обязательства закреплены в Конституции Республики Казахстан и Налоговом кодексе РК.

Иными словами, любые доходы от реализации имущества являются объектом налогообложения, и граждане обязаны учитывать их при подаче деклараций.

Резюме для казахстанцев

  • Продажа имущества автоматически влечет налоговые обязательства при приросте стоимости.

  • Налоговые органы регулярно проверяют соответствие данных деклараций и фактических доходов.

  • Получив уведомление от КГД, у вас есть 30 рабочих дней на уплату налогов или подачу пояснений.

  • Соблюдение этих правил помогает избежать штрафов и юридических осложнений.

1
13
1
