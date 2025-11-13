Казахстанцам начали доначислять налоги за продажу имущества: причины

13 ноября 2025 года налоговые органы Казахстана обратились к гражданам с ключевым предупреждением. В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК подчеркнули, что каждый владелец недвижимости, автомобилей и другого имущества обязан учитывать налоговые обязательства при их продаже, сообщает Lada.kz.
В КГД подчеркнули, что за 2024 год выявлены случаи, когда граждане указывали заниженную стоимость реализованного имущества в своих налоговых декларациях. По итогам сопоставления данных налоговых органов с представленной отчетностью были выявлены нарушения, и владельцам имущества направлены соответствующие уведомления.
Если казахстанец получил уведомление от КГД о возможной недоплате налога, необходимо выполнить одно из двух действий:
Самостоятельно представить налоговую отчетность с уплатой начисленных налогов — это позволит урегулировать вопрос без штрафных санкций.
В случае несогласия с расчетом налога — подготовить и подать официальное пояснение в налоговый орган.
Важно помнить: срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней. Несоблюдение этого срока может повлечь дополнительные меры со стороны налоговиков.
Комитет государственных доходов еще раз подчеркнул ключевой момент:
Налог необходимо уплачивать при получении дохода, включая доход от продажи квартир, домов, автомобилей и других объектов.
Эти обязательства закреплены в Конституции Республики Казахстан и Налоговом кодексе РК.
Иными словами, любые доходы от реализации имущества являются объектом налогообложения, и граждане обязаны учитывать их при подаче деклараций.
Продажа имущества автоматически влечет налоговые обязательства при приросте стоимости.
Налоговые органы регулярно проверяют соответствие данных деклараций и фактических доходов.
Получив уведомление от КГД, у вас есть 30 рабочих дней на уплату налогов или подачу пояснений.
Соблюдение этих правил помогает избежать штрафов и юридических осложнений.
Комментарии0 комментарий(ев)