За открытие аварийного выхода Air Astana предъявила казахстанке иск на 23 миллиона тенге

Авиакомпания Air Astana обратилась в Кызылординский городской суд с требованием возмещения материального ущерба в размере почти 23 млн тенге после инцидента на борту одного из своих рейсов, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд.

Фото: кадр YouTube

Что произошло на борту

По данным суда, инцидент произошел на рейсе Астана – Алматы. После приземления и во время ожидания трапа для высадки пассажиров одна из пассажирок самовольно открыла аварийный выход самолета.

Суд уточнил:

Аварийные выходы предназначены исключительно для использования в экстренных ситуациях .

Их открытие допускается только по команде экипажа.

В результате самовольного действия пассажирки сработал надувной аварийный трап, что привело к значительному материальному ущербу. На его замену потребовалось 22 995 936 тенге.

Судебное разбирательство и медиативное соглашение

Суд предоставил сторонам возможность урегулировать спор через примирительные процедуры. В установленный срок они представили заявление с просьбой утвердить медиативное соглашение.

Согласно условиям соглашения:

Ответчик обязалась возместить 6 698 426 тенге до 20 ноября 2025 года .

Авиакомпания отказалась от оставшейся суммы иска на почти 23 млн тенге.

После утверждения медиативного соглашения суд прекратил производство по делу.

Итог

Инцидент стал ярким примером того, насколько важно соблюдать правила безопасности на борту и не использовать аварийные выходы без разрешения экипажа.

Стороны нашли компромисс через медиативное соглашение, что позволило избежать длительного судебного разбирательства и снизило финансовые риски для пассажирки.