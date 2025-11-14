Государство знает всё о ваших деньгах – налоговые декларации исчезнут навсегда

В Казахстане обсуждается возможность полной отмены декларирования доходов физических лиц в ближайшие годы. Такой прогноз озвучил налоговый эксперт Дмитрий Казанцев в кулуарах бизнес-форума Shanyraq 2025, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Причины возможной отмены декларирования

По словам эксперта, отмена деклараций становится возможной благодаря внедрению современных технологий и развитию систем аналитики данных.

«Предполагаю, что через три года всеобщее декларирование может быть отменено, поскольку уже создана система Big Data», – отметил Д. Казанцев.

Он пояснил, что эта система охватывает всю необходимую информацию о примерно 20 миллионах граждан, что позволяет налоговым органам иметь полный обзор финансовых операций населения.

«Возникает закономерный вопрос: насколько целесообразно сохранять декларации, если все сведения уже имеются у налоговых органов», – добавил эксперт.

Психологический аспект реформы

Д. Казанцев подчеркнул, что на текущем этапе ключевым вызовом является психологическая готовность граждан к тому, что государство располагает полной информацией о их доходах и расходах.

«Этот процесс идет постепенно. Сначала проверяют мобильные переводы, затем применяют косвенные методы анализа, а потом переходят к полному мониторингу денежных потоков», – рассказал эксперт.

Таким образом, постепенное внедрение технологий позволяет населению адаптироваться к новой реальности и снижает социальное сопротивление возможным изменениям.

Предзаполнение деклараций: первый шаг к автоматизации

Ранее в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил о введении режима предзаполнения деклараций в новом Налоговом кодексе.

Документы будут автоматически формироваться на основе данных из кассовых аппаратов и других источников.

Это сократит необходимость самостоятельного заполнения форм и минимизирует ошибки.

В перспективе, по словам чиновника, в течение ближайших пяти лет само декларирование может быть полностью отменено.

Технологии Big Data как ключевой инструмент

Эксперт отметил, что система Big Data является центральным элементом реформы:

Она позволяет отслеживать финансовые операции практически в реальном времени.

Объединяет информацию из разных источников – банков, мобильных операторов, кассовых аппаратов.

Делает возможным полное управление налоговой базой без необходимости ручного декларирования доходов.

Итоги и перспективы

Таким образом, Казахстан постепенно движется к полной автоматизации налогового контроля, где ручное декларирование может стать ненужным.

Главная цель реформы – снизить административную нагрузку на граждан .

Второй важный эффект – повышение прозрачности финансовых потоков и сокращение налоговых нарушений.

Прогноз экспертов: первые заметные изменения могут произойти уже через три года, а полная отмена деклараций – в течение пяти лет.

Реформа, помимо технологического аспекта, требует внимательной работы с населением, чтобы люди привыкли к новому уровню контроля и доверяли системе.