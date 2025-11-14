Государство знает всё о ваших деньгах – налоговые декларации исчезнут навсегда

В Казахстане обсуждается возможность полной отмены декларирования доходов физических лиц в ближайшие годы. Такой прогноз озвучил налоговый эксперт Дмитрий Казанцев в кулуарах бизнес-форума Shanyraq 2025, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам эксперта, отмена деклараций становится возможной благодаря внедрению современных технологий и развитию систем аналитики данных.
«Предполагаю, что через три года всеобщее декларирование может быть отменено, поскольку уже создана система Big Data», – отметил Д. Казанцев.
Он пояснил, что эта система охватывает всю необходимую информацию о примерно 20 миллионах граждан, что позволяет налоговым органам иметь полный обзор финансовых операций населения.
«Возникает закономерный вопрос: насколько целесообразно сохранять декларации, если все сведения уже имеются у налоговых органов», – добавил эксперт.
Д. Казанцев подчеркнул, что на текущем этапе ключевым вызовом является психологическая готовность граждан к тому, что государство располагает полной информацией о их доходах и расходах.
«Этот процесс идет постепенно. Сначала проверяют мобильные переводы, затем применяют косвенные методы анализа, а потом переходят к полному мониторингу денежных потоков», – рассказал эксперт.
Таким образом, постепенное внедрение технологий позволяет населению адаптироваться к новой реальности и снижает социальное сопротивление возможным изменениям.
Ранее в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил о введении режима предзаполнения деклараций в новом Налоговом кодексе.
Документы будут автоматически формироваться на основе данных из кассовых аппаратов и других источников.
Это сократит необходимость самостоятельного заполнения форм и минимизирует ошибки.
В перспективе, по словам чиновника, в течение ближайших пяти лет само декларирование может быть полностью отменено.
Эксперт отметил, что система Big Data является центральным элементом реформы:
Она позволяет отслеживать финансовые операции практически в реальном времени.
Объединяет информацию из разных источников – банков, мобильных операторов, кассовых аппаратов.
Делает возможным полное управление налоговой базой без необходимости ручного декларирования доходов.
Таким образом, Казахстан постепенно движется к полной автоматизации налогового контроля, где ручное декларирование может стать ненужным.
Главная цель реформы – снизить административную нагрузку на граждан.
Второй важный эффект – повышение прозрачности финансовых потоков и сокращение налоговых нарушений.
Прогноз экспертов: первые заметные изменения могут произойти уже через три года, а полная отмена деклараций – в течение пяти лет.
Реформа, помимо технологического аспекта, требует внимательной работы с населением, чтобы люди привыкли к новому уровню контроля и доверяли системе.
Комментарии0 комментарий(ев)