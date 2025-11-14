18+
13.11.2025, 20:37

Ради денег: казахстанец «похоронил» отца и мать, чтобы получить материальную помощь от коллег

Новости Казахстана 0 833

В столице Казахстана сотрудник компании обманул своих коллег, инсценировав семейную трагедию, чтобы получить материальную помощь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Обман со «смертью отца»

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны, мужчина сначала сообщил на работе о смерти отца. Руководство, выразив соболезнования, предоставило ему отпуск и инициировало сбор денежных средств среди сотрудников.

Продолжение аферы: «похороны матери»

Через неделю мужчина заявил, что теперь скончалась и его мать. Он рассчитывал, что коллеги снова помогут финансово, и планировал потратить собранные средства на личные нужды.

Однако сотрудники компании решили перепроверить информацию и связались с женщиной напрямую. К их удивлению, мать заявителя оказалась живой и здоровой.

Реакция коллег и полиция

Более 20 сотрудников перевели подозреваемому разные суммы денег, желая поддержать его в трудный период. После раскрытия обмана коллеги обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводится досудебное расследование.

