В Казахстане всплыла новая незаконная схема: как магазины «узаконивают» нелегальные телефоны за 5 минут

В Казахстане продолжает расти число магазинов, предлагающих «верификацию» смартфонов за деньги. Однако, как пояснили в Министерстве индустрии и инновационного развития и цифрового развития (МинИИ), такая деятельность не просто нелегальна, но и наносит прямой ущерб государству, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: depositphotos/potatushkina.gmail.com

Что предлагают магазины и почему это вызвало вопросы

В некоторых торговых точках казахстанцам предлагают за плату «легализовать» смартфон, который был ввезен без оформления. По сути, речь идет о ручной регистрации IMEI либо внесении устройства в базу как официально ввезенного товара.

Однако МинИИ подчеркивает: подобные услуги не имеют под собой никакой правовой основы. Более того, они нарушают действующие нормы, регулирующие оборот мобильных устройств.

Позиция Министерства: платная верификация незаконна

В официальном комментарии ведомства для LS указано, что любая коммерческая деятельность по «верификации» устройств противоречит закону.

Почему это запрещено

эта практика фактически помогает обходить таможенное и налоговое законодательство ;

смартфоны, ввезенные нелегально — без декларации и уплаты пошлин — незаконно «превращаются» в легальные ;

подобные схемы приводят к уклонению от обязательных платежей, то есть наносят прямой финансовый ущерб государству.

В министерстве отмечают, что такие услуги создают нечестные конкурентные условия: официальные поставщики платят пошлины и налоги, а нелегальные сервисы помогают скрывать импорт без оплаты.

Экономические последствия: ущерб бюджету и рынку

По оценке МинИИ, деятельность подобных торговых точек напрямую снижает поступления в бюджет.

Основные потери государства:

недополученные таможенные платежи;

снижение налоговых поступлений;

деформация рыночной конкуренции — официальные поставщики оказываются в неравных условиях по сравнению с теми, кто пользуется «серой» схемой.

Как реагируют власти

В ведомстве подчеркнули, что уполномоченные органы регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению подобных нарушений.

Нарушители, по их словам, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Рост официального импорта после введения обязательной верификации

Интересно, что обязательная верификация мобильных устройств, введенная 26 мая 2025 года, дала заметный результат: объем официального ввоза смартфонов значительно вырос.

Данные по росту импорта

прирост у крупных легальных поставщиков составил от 20% до 40% ;

это свидетельствует о том, что ужесточение контроля сократило поток «серой» техники.

Вывод: платная «верификация» — это не услуга, а нарушение

МинИИ еще раз подчеркнуло: легализация нелегально ввезенных смартфонов за деньги — незаконна, и любые предложения таких услуг должны рассматриваться как участие в схемах по уклонению от налогов и пошлин.

Государственные органы продолжат контролировать рынок и пресекать такие практики, чтобы обеспечить равные условия для законных поставщиков и защитить бюджет от потерь.