Русский язык лишил казахстанку квартиры

Шуский районный суд признал законной продажу квартиры, несмотря на жалобы истца о непонимании содержания документов на русском языке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Женщина обратилась в суд с иском к двум гражданам — Ш. и Т. — с требованием признать недействительными:
соглашение о расторжении договора купли-продажи квартиры;
последующую сделку купли-продажи того же жилья.
По материалам дела, 7 декабря 2023 года был заключен договор купли-продажи квартиры стоимостью 8 млн тенге. Истец внесла 1,5 млн тенге предоплаты, а оставшуюся сумму обязалась выплатить до 20 декабря 2023 года.
Так как оставшаяся сумма выплачена не была, стороны в декабре 2023 года нотариально оформили соглашение о расторжении договора.
В августе 2024 года продавец (ответчик Ш.) продал квартиру второму покупателю (гражданке Т.) за 5 млн тенге.
Женщина утверждала, что документы были оформлены только на русском языке, который она не понимает, и поэтому подписала их не осознавая содержания.
Суд установил:
первичный договор купли-продажи и исковые документы были поданы на русском языке;
отсутствие владения языком не может служить основанием для признания сделки недействительной;
истцом не предоставлены доказательства фиктивного характера последующей сделки, как того требует статья 160 Гражданского кодекса РК.
В удовлетворении иска отказано;
С истца взысканы 500 тысяч тенге в пользу ответчиков на представительские расходы;
Решение вступило в законную силу.
