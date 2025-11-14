Русский язык лишил казахстанку квартиры

Шуский районный суд признал законной продажу квартиры, несмотря на жалобы истца о непонимании содержания документов на русском языке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: yarreg.ru

Суть дела

Женщина обратилась в суд с иском к двум гражданам — Ш. и Т. — с требованием признать недействительными:

соглашение о расторжении договора купли-продажи квартиры;

последующую сделку купли-продажи того же жилья.

По материалам дела, 7 декабря 2023 года был заключен договор купли-продажи квартиры стоимостью 8 млн тенге. Истец внесла 1,5 млн тенге предоплаты, а оставшуюся сумму обязалась выплатить до 20 декабря 2023 года.

Так как оставшаяся сумма выплачена не была, стороны в декабре 2023 года нотариально оформили соглашение о расторжении договора.

В августе 2024 года продавец (ответчик Ш.) продал квартиру второму покупателю (гражданке Т.) за 5 млн тенге.

Аргументы истца

Женщина утверждала, что документы были оформлены только на русском языке, который она не понимает, и поэтому подписала их не осознавая содержания.

Позиция суда

Суд установил:

первичный договор купли-продажи и исковые документы были поданы на русском языке ;

отсутствие владения языком не может служить основанием для признания сделки недействительной ;

истцом не предоставлены доказательства фиктивного характера последующей сделки, как того требует статья 160 Гражданского кодекса РК.

Решение и последствия