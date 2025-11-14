18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.11.2025, 07:24

Казахстан намерен выпускать автомобили под собственным брендом

Новости Казахстана 0 728

Казахстан планирует запустить производство автомобилей под собственным брендом. Об этом сообщает LS со ссылкой на пресс-службу национального холдинга «Байтерек», передает Lada.kz. 

Фото: gari.pk
Фото: gari.pk

Меморандум с малазийским производителем PROTON

Национальный холдинг «Байтерек» подписал меморандум о сотрудничестве с малайзийской компанией Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (PROTON).

Согласно пресс-релизу, документ направлен на развитие автомобильной промышленности страны и создание казахстанского автопроизводителя.

Стороны соглашения:

  • Со стороны «Байтерека» – глава правления Рустам Карагойшин.

  • Со стороны PROTON – вице-президент по корпоративной стратегии Айнол Азмил Абу Бакар.

Основные направления сотрудничества

Меморандум предполагает несколько ключевых этапов:

  1. Технико-экономические исследования – изучение возможностей и перспектив развития автопрома в Казахстане.

  2. Определение локальных партнеров – поиск казахстанских компаний для совместного производства и поставок комплектующих.

  3. Проработка механизмов финансирования – разработка схем инвестирования и финансовой поддержки проекта.

Значение для экономики Казахстана

Создание национального автопрома может стать важным шагом для развития промышленного сектора, повышения технологической независимости и стимулирования рабочих мест в стране.

Кроме того, опыт сотрудничества с международным производителем, таким как PROTON, позволит внедрять современные технологии и стандарты производства автомобилей, что повысит конкурентоспособность будущей казахстанской марки на международном рынке.

