Казахстан намерен выпускать автомобили под собственным брендом

Казахстан планирует запустить производство автомобилей под собственным брендом. Об этом сообщает LS со ссылкой на пресс-службу национального холдинга «Байтерек», передает Lada.kz.
Национальный холдинг «Байтерек» подписал меморандум о сотрудничестве с малайзийской компанией Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (PROTON).
Согласно пресс-релизу, документ направлен на развитие автомобильной промышленности страны и создание казахстанского автопроизводителя.
Стороны соглашения:
Со стороны «Байтерека» – глава правления Рустам Карагойшин.
Со стороны PROTON – вице-президент по корпоративной стратегии Айнол Азмил Абу Бакар.
Меморандум предполагает несколько ключевых этапов:
Технико-экономические исследования – изучение возможностей и перспектив развития автопрома в Казахстане.
Определение локальных партнеров – поиск казахстанских компаний для совместного производства и поставок комплектующих.
Проработка механизмов финансирования – разработка схем инвестирования и финансовой поддержки проекта.
Создание национального автопрома может стать важным шагом для развития промышленного сектора, повышения технологической независимости и стимулирования рабочих мест в стране.
Кроме того, опыт сотрудничества с международным производителем, таким как PROTON, позволит внедрять современные технологии и стандарты производства автомобилей, что повысит конкурентоспособность будущей казахстанской марки на международном рынке.
