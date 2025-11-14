Очередная гибель фермера в Казахстане: 57-летний руководитель хозяйства найден с пулей в голове

В Северо-Казахстанской области трагически погиб 57-летний руководитель фермерского хозяйства. Инцидент произошёл утром 13 ноября в селе Целинное Тимирязевского района, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

©Shutterstock/Fotodom

По предварительной информации, мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову.

Подтверждение происшествия и ход расследования

Факт смерти подтвердили в пресс-службе областного департамента полиции.

«13 ноября в селе Целинное Тимирязевского района у себя дома обнаружено тело 57-летнего мужчины. По факту суицида начато досудебное расследование, в рамках которого выясняются причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в ДП СКО.

На месте происшествия было изъято охотничье ружьё. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Соболезнования и память о фермере

Аким Тимирязевского района Ерлан Жаров выразил соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что мужчина более 30 лет занимался сельским хозяйством, пользовался уважением коллег и односельчан, активно участвовал в общественной жизни и поддерживал социальные инициативы.

Похожий инцидент в том же районе

Напомним, 31 октября в Тимирязевском районе произошёл похожий случай. В селе Докучаево 52-летний фермер погиб от огнестрельного ранения.

Изначально сообщалось, что 22-летний работник пришёл в пьяном виде к фермеру и потребовал оплатить работу. Фермер попытался отпугнуть незваного гостя ружьём, однако молодой человек выхватил оружие и выстрелил, после чего мужчина скончался на месте.

Позже родственники погибшего уточнили, что подозреваемый сам пришёл с ружьём и угрожал другим жителям села, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала 22-летнего мужчину, и по факту противоправного причинения смерти ведётся досудебное расследование.