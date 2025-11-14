18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.11.2025, 08:22

Очередная гибель фермера в Казахстане: 57-летний руководитель хозяйства найден с пулей в голове

Новости Казахстана 0 715

В Северо-Казахстанской области трагически погиб 57-летний руководитель фермерского хозяйства. Инцидент произошёл утром 13 ноября в селе Целинное Тимирязевского района, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

©Shutterstock/Fotodom
©Shutterstock/Fotodom

По предварительной информации, мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову.

Подтверждение происшествия и ход расследования

Факт смерти подтвердили в пресс-службе областного департамента полиции.

«13 ноября в селе Целинное Тимирязевского района у себя дома обнаружено тело 57-летнего мужчины. По факту суицида начато досудебное расследование, в рамках которого выясняются причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в ДП СКО.

На месте происшествия было изъято охотничье ружьё. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Соболезнования и память о фермере

Аким Тимирязевского района Ерлан Жаров выразил соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что мужчина более 30 лет занимался сельским хозяйством, пользовался уважением коллег и односельчан, активно участвовал в общественной жизни и поддерживал социальные инициативы.

Похожий инцидент в том же районе

Напомним, 31 октября в Тимирязевском районе произошёл похожий случай. В селе Докучаево 52-летний фермер погиб от огнестрельного ранения.

Изначально сообщалось, что 22-летний работник пришёл в пьяном виде к фермеру и потребовал оплатить работу. Фермер попытался отпугнуть незваного гостя ружьём, однако молодой человек выхватил оружие и выстрелил, после чего мужчина скончался на месте.

Позже родственники погибшего уточнили, что подозреваемый сам пришёл с ружьём и угрожал другим жителям села, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала 22-летнего мужчину, и по факту противоправного причинения смерти ведётся досудебное расследование.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь