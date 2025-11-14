Очередная гибель фермера в Казахстане: 57-летний руководитель хозяйства найден с пулей в голове

В Северо-Казахстанской области трагически погиб 57-летний руководитель фермерского хозяйства. Инцидент произошёл утром 13 ноября в селе Целинное Тимирязевского района, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По предварительной информации, мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову.
Факт смерти подтвердили в пресс-службе областного департамента полиции.
«13 ноября в селе Целинное Тимирязевского района у себя дома обнаружено тело 57-летнего мужчины. По факту суицида начато досудебное расследование, в рамках которого выясняются причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в ДП СКО.
На месте происшествия было изъято охотничье ружьё. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Аким Тимирязевского района Ерлан Жаров выразил соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что мужчина более 30 лет занимался сельским хозяйством, пользовался уважением коллег и односельчан, активно участвовал в общественной жизни и поддерживал социальные инициативы.
Напомним, 31 октября в Тимирязевском районе произошёл похожий случай. В селе Докучаево 52-летний фермер погиб от огнестрельного ранения.
Изначально сообщалось, что 22-летний работник пришёл в пьяном виде к фермеру и потребовал оплатить работу. Фермер попытался отпугнуть незваного гостя ружьём, однако молодой человек выхватил оружие и выстрелил, после чего мужчина скончался на месте.
Позже родственники погибшего уточнили, что подозреваемый сам пришёл с ружьём и угрожал другим жителям села, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала 22-летнего мужчину, и по факту противоправного причинения смерти ведётся досудебное расследование.
