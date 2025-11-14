18+
14.11.2025, 09:27

Декларация не поможет: почему таможня в Казахстане забирает деньги на границе

Новости Казахстана 0 1 015

Правила вывоза наличной валюты из Казахстана строго ограничивают сумму, которую граждане могут вывозить за границу. Нарушение этих правил неизбежно приводит к изъятию излишка денег таможенными органами и дальнейшему разбирательству через суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: news.1777.ru
Фото: news.1777.ru

Лимит на вывоз наличных и золота

С 2022 года в Казахстане действует запрет на вывоз наличной валюты и золота свыше определённого лимита:

  • Наличные средства в иностранной валюте и денежные инструменты в валюте — не более эквивалента 10 000 долларов США по курсу Нацбанка на дату вывоза.

  • Аффинированные золотые слитки — 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, а также золото свыше 100 грамм, выпускаемое Национальным Банком РК.

Даже если гражданин задекларировал деньги или может подтвердить их законное происхождение, превышение лимита запрещено.

Декларирование не позволяет обойти правила

Представители Комитета государственных доходов РК (КГД) подчёркивают:

«Декларирование носит исключительно уведомительный характер и не даёт права на вывоз суммы, превышающей установленный лимит».

Иными словами, попытка вывезти, например, 13 000 долларов США приведёт к изъятию излишка — 3 000 долларов — в рамках закона.

Как действуют таможенные органы

Если граждане пытаются незаконно переместить сумму, превышающую лимит:

  • Таможня полностью изымает превышающую сумму.

  • Составляется акт задержания денежных средств.

  • Материалы дела передаются в суд.

Решение о дальнейшем использовании изъятых средств принимает суд. Основная задача таможни — пресечь незаконный вывоз валюты, строго соблюдая законодательство РК.

Зачем введён запрет

По словам КГД, меры введены:

  • Для защиты национальных интересов Казахстана.

  • Для обеспечения финансовой стабильности.

Запрет и контроль за вывозом наличных помогают предотвращать нелегальное перемещение больших сумм и укрепляют экономическую безопасность страны.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

