Декларация не поможет: почему таможня в Казахстане забирает деньги на границе

Правила вывоза наличной валюты из Казахстана строго ограничивают сумму, которую граждане могут вывозить за границу. Нарушение этих правил неизбежно приводит к изъятию излишка денег таможенными органами и дальнейшему разбирательству через суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
С 2022 года в Казахстане действует запрет на вывоз наличной валюты и золота свыше определённого лимита:
Наличные средства в иностранной валюте и денежные инструменты в валюте — не более эквивалента 10 000 долларов США по курсу Нацбанка на дату вывоза.
Аффинированные золотые слитки — 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, а также золото свыше 100 грамм, выпускаемое Национальным Банком РК.
Даже если гражданин задекларировал деньги или может подтвердить их законное происхождение, превышение лимита запрещено.
Представители Комитета государственных доходов РК (КГД) подчёркивают:
«Декларирование носит исключительно уведомительный характер и не даёт права на вывоз суммы, превышающей установленный лимит».
Иными словами, попытка вывезти, например, 13 000 долларов США приведёт к изъятию излишка — 3 000 долларов — в рамках закона.
Если граждане пытаются незаконно переместить сумму, превышающую лимит:
Таможня полностью изымает превышающую сумму.
Составляется акт задержания денежных средств.
Материалы дела передаются в суд.
Решение о дальнейшем использовании изъятых средств принимает суд. Основная задача таможни — пресечь незаконный вывоз валюты, строго соблюдая законодательство РК.
По словам КГД, меры введены:
Для защиты национальных интересов Казахстана.
Для обеспечения финансовой стабильности.
Запрет и контроль за вывозом наличных помогают предотвращать нелегальное перемещение больших сумм и укрепляют экономическую безопасность страны.
