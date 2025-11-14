Пьяный дальнобойщик пытался провезти 30 тонн бытовой техники из Казахстана в Россию

В Костанайской области на 516-м километре автодороги Алматы – Екатеринбург задержан пьяный водитель грузовика, перевозивший крупную партию бытовой техники в Россию, сообщает Lada.kz со ссылкой на POLISIA.KZ.

Фото: ДП Костанайской области

Опасное вождение привлекло внимание полиции

Патрульные обратили внимание на грузовик, который неуверенно держался на полосе и вильнул из стороны в сторону. Подозревая, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения, инспекторы подали сигнал об остановке.

Однако водитель проигнорировал требования полиции и попытался скрыться с места, что ещё больше усилило подозрения стражей порядка.

Попытка скрыться закончилась неудачей

Бегство оказалось безуспешным: фура застряла в грязи на обочине. Один из сотрудников оперативно поднялся в кабину, изъял ключи из замка зажигания и сразу почувствовал резкий запах алкоголя.

Дальнейшее медицинское освидетельствование подтвердило у водителя среднюю степень опьянения. Мужчина признался, что перед выездом выпил пива.

Масштабный груз и последствия нарушения

В момент задержания дальнобойщик перевозил 30 тонн бытовой техники из города Костанай в Россию. Нарушителю теперь грозят серьёзные меры ответственности:

административный арест на 15 суток;

лишение водительских прав сроком на 7 лет.

Инцидент наглядно показывает опасность управления грузовым транспортом в состоянии алкогольного опьянения, особенно при перевозке крупногабаритных и тяжёлых грузов.