Исчезновение средств со счета — реальность для казахстанцев: почему пропадают деньги

Заморозка банковского счета может коснуться любого клиента, и причины этого бывают разные. Иногда дело ограничивается простым техническим сбоем, но порой блокировка свидетельствует о более серьезных обстоятельствах — от подозрений в нарушении закона до вмешательства государственных органов. Почему банки прибегают к таким мерам и как действовать, если ваш счет оказался заблокированным, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Основные причины блокировки счетов

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), причины блокировки могут быть разными: от простых технических ошибок до мер, связанных с контролем за финансовыми операциями. Среди наиболее распространенных:

Подозрение в мошенничестве или необычной активности

Банки могут временно блокировать счет при подозрительных операциях, например, при крупных переводах, особенно из-за границы, или нестандартных расходах, нехарактерных для клиента. Запрос со стороны государственных органов

Блокировка может быть инициирована налоговыми органами, судебными исполнителями, органами финансового мониторинга или другими госструктурами. Арест счета из-за долгов

Если у клиента есть задолженности по налогам, алиментам, кредитам или штрафам, банк обязан временно заморозить средства на счету до урегулирования долга. Проблемы с картой

Счет может быть заблокирован, если истек срок действия карты или несколько раз был неправильно введен ПИН-код. Технические сбои в работе банка

Иногда блокировка связана с внутренними ошибками банковской системы и устраняется автоматически после проверки. Жалобы о возможном мошенничестве

Если поступает информация о подозрительном использовании счета, банк может заблокировать средства до выяснения обстоятельств.

Что делать, если счет заблокирован

Если вы обнаружили, что ваш счет заморожен, важно действовать быстро и системно. Основные шаги:

Проверка уведомлений

Часто причина блокировки уже указана в мобильном приложении или интернет-банке. Это первый источник информации. Связь с банком

Позвоните в колл-центр или посетите отделение, чтобы уточнить детали и узнать, какие действия требуются для разблокировки. Проверка задолженностей

Используйте портал eGov.kz или кабинет налогоплательщика, чтобы убедиться, что нет долгов по налогам, штрафам или другим обязательствам. Выяснение инициатора блокировки

Если банк ссылается на запрос госорганов, уточните, какое ведомство инициировало заморозку, и свяжитесь с ним при необходимости. Жалоба в АРРФР

Если банк не предоставляет разъяснений или отказывает в помощи, можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка через официальный сайт.

Как снизить риск блокировки счета

Чтобы избежать неприятностей и незапланированной заморозки средств, эксперты рекомендуют следующие меры: