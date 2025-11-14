Вызов государству: поджог флага Казахстана вызвал волну арестов

В Алматинской области полиция пресекла несанкционированный сбор группы граждан, причастных к поджогу государственного флага Казахстана и изображения лидера одного из иностранных государств. Инцидент произошёл 13 ноября на территории Уйгурского района, сообщили в региональном департаменте полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pinterest.com

Административные наказания: аресты и штрафы

После изучения материалов дела суд вынес решения в отношении участников акции.

Основные меры наказания распределились следующим образом:

12 человек получили административный арест до 15 суток по статье 434 КоАП — «Мелкое хулиганство».

Шестеро участников также были наказаны административно — им назначены штрафы в размере 20 МРП, что составляет 78 640 тенге.

В полиции отметили, что ответственность наступила в полном соответствии с действующим законодательством.

Открыто уголовное дело по статье о разжигании розни

Помимо административных санкций, правоохранительные органы инициировали уголовное производство по статье «Разжигание розни». По делу уже проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Позиция полиции: жесткая реакция на оскорбление символов государства

В официальном заявлении подчеркнуто, что любые попытки посягательства на государственные символы, а также действия, которые могут провоцировать вражду или угрожать общественной безопасности, рассматриваются как грубое нарушение закона.

Правоохранители заверили, что подобные инциденты будут пресекаться жёстко и незамедлительно, в строгом соответствии с нормами законодательства Казахстана.