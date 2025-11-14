18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.11.2025, 12:51

Набиуллина предупредила Казахстан: ошибки ЦБ могут обрушить кредиты и инфляцию

Новости Казахстана 0 5 063

На Конгрессе финансистов Казахстана глава Центробанка России Эльвира Набиуллина поделилась опытом ведения денежно-кредитной политики и рассказала о том, как ошибки в управлении базовой ставкой могут отражаться на экономике. Эксперт привела конкретные примеры и подчеркнула, что последствия неточных решений и слабой коммуникации ощущаются не только на макроуровне, но и в поведении бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

© РИА Новости. Алексей Никольский
© РИА Новости. Алексей Никольский

Запоздалое повышение ставки: уроки прошлого

По словам Набиуллиной, одной из главных ошибок Центробанка является избыточное выжидание перед повышением ключевой ставки.

«Какие ошибки совершает Центральный банк? По своим действиям могу сказать. Я уже приводила пример 23-го года, когда инфляция достаточно быстро выросла. Наверное, мы запоздали с повышением ключевой ставки. Надо было повышать ее быстрее, пока инфляция была низкая. В условиях структурных изменений не совсем было понятно, как все это работает, и, конечно, задним числом мы видим, что нужно было это делать быстрее», — отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что промедление в реакции на рост инфляции может создавать серьезные последствия для экономики, особенно в условиях структурных изменений, когда точные прогнозы затруднены.

Ошибки в коммуникации: как слова влияют на рынок

Набиуллина отметила, что не менее опасными для экономики являются ошибки в передаче сигналов рынку. Неправильная коммуникация может создавать эффект непредсказуемости и провоцировать неверные ожидания у бизнеса и инвесторов.

«В прошлом году у нас была ошибка в коммуникациях. Мы тогда повысили ставку до 16% и всем казалось, что она очень высокая. В коммуникации мы давали сигнал: ставка достаточно высокая, политика жесткая, инфляция будет снижаться — и мы будем снижать ключевую ставку. Но рынок услышал иначе: что снижение будет точно, но не учел, что оно зависит от инфляции», — рассказала глава Центробанка.

Эксперт подчеркнула важность прозрачности и точности в сообщениях, чтобы участники рынка могли строить реалистичные прогнозы и принимать обоснованные решения.

Реальные последствия для бизнеса

Ошибки в действиях и коммуникации напрямую отражаются на поведении компаний. Бизнес часто реагирует на ожидания центрального банка, что может создавать риски для кредитного рынка и инвестиционной активности.

«Было ожидание быстрого смягчения денежно-кредитной политики; бизнес брал кредиты по плавающим ставкам, надеясь на быстрое снижение ставок. Кредитная активность росла высокими, двузначными темпами. Поэтому, помимо самих решений, очень важна коммуникация, которую мы постоянно выверяем. Также нужно анализировать свои действия постфактум: что сработало, что нет, и что можно было бы сделать иначе», — объяснила Набиуллина.

Она подчеркнула, что анализ и корректировка решений после их реализации — ключевой элемент работы центрального банка.

Базовая ставка в Казахстане: текущее положение

На момент выступления Набиуллиной в Казахстане базовая ставка Нацбанка составляла 18,5%. Следующее решение по изменению ставки планируется на 28 ноября 2025 года. Эксперты и участники рынка внимательно ждут этого решения, учитывая влияние предыдущих ошибок и текущую динамику инфляции.

0
4
6
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь