Набиуллина предупредила Казахстан: ошибки ЦБ могут обрушить кредиты и инфляцию

На Конгрессе финансистов Казахстана глава Центробанка России Эльвира Набиуллина поделилась опытом ведения денежно-кредитной политики и рассказала о том, как ошибки в управлении базовой ставкой могут отражаться на экономике. Эксперт привела конкретные примеры и подчеркнула, что последствия неточных решений и слабой коммуникации ощущаются не только на макроуровне, но и в поведении бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

© РИА Новости. Алексей Никольский

Запоздалое повышение ставки: уроки прошлого

По словам Набиуллиной, одной из главных ошибок Центробанка является избыточное выжидание перед повышением ключевой ставки.

«Какие ошибки совершает Центральный банк? По своим действиям могу сказать. Я уже приводила пример 23-го года, когда инфляция достаточно быстро выросла. Наверное, мы запоздали с повышением ключевой ставки. Надо было повышать ее быстрее, пока инфляция была низкая. В условиях структурных изменений не совсем было понятно, как все это работает, и, конечно, задним числом мы видим, что нужно было это делать быстрее», — отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что промедление в реакции на рост инфляции может создавать серьезные последствия для экономики, особенно в условиях структурных изменений, когда точные прогнозы затруднены.

Ошибки в коммуникации: как слова влияют на рынок

Набиуллина отметила, что не менее опасными для экономики являются ошибки в передаче сигналов рынку. Неправильная коммуникация может создавать эффект непредсказуемости и провоцировать неверные ожидания у бизнеса и инвесторов.

«В прошлом году у нас была ошибка в коммуникациях. Мы тогда повысили ставку до 16% и всем казалось, что она очень высокая. В коммуникации мы давали сигнал: ставка достаточно высокая, политика жесткая, инфляция будет снижаться — и мы будем снижать ключевую ставку. Но рынок услышал иначе: что снижение будет точно, но не учел, что оно зависит от инфляции», — рассказала глава Центробанка.

Эксперт подчеркнула важность прозрачности и точности в сообщениях, чтобы участники рынка могли строить реалистичные прогнозы и принимать обоснованные решения.

Реальные последствия для бизнеса

Ошибки в действиях и коммуникации напрямую отражаются на поведении компаний. Бизнес часто реагирует на ожидания центрального банка, что может создавать риски для кредитного рынка и инвестиционной активности.

«Было ожидание быстрого смягчения денежно-кредитной политики; бизнес брал кредиты по плавающим ставкам, надеясь на быстрое снижение ставок. Кредитная активность росла высокими, двузначными темпами. Поэтому, помимо самих решений, очень важна коммуникация, которую мы постоянно выверяем. Также нужно анализировать свои действия постфактум: что сработало, что нет, и что можно было бы сделать иначе», — объяснила Набиуллина.

Она подчеркнула, что анализ и корректировка решений после их реализации — ключевой элемент работы центрального банка.

Базовая ставка в Казахстане: текущее положение

На момент выступления Набиуллиной в Казахстане базовая ставка Нацбанка составляла 18,5%. Следующее решение по изменению ставки планируется на 28 ноября 2025 года. Эксперты и участники рынка внимательно ждут этого решения, учитывая влияние предыдущих ошибок и текущую динамику инфляции.