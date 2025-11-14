18+
14.11.2025, 13:08

На Екатерину Бивол могут завести уголовное дело в России за оскорбления казахов и киргизов

Новости Казахстана 0 843

МВД России начало проверку в отношении Екатерины Бивол, бывшей жены чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола, после публикации видеоролика с оскорблениями по национальному признаку. Ролик вызвал резонанс не только в России, но и за рубежом, в частности в Киргизии и Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: © Соцсети Екатерины Бивол
Фото: © Соцсети Екатерины Бивол

Проверка со стороны МВД РФ

Как сообщили «Газете.Ru» в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (УОС) МВД России, ведомство начало официальную проверку по факту размещенного видеоролика.

Заместитель начальника УОС МВД России Евгений Артемов уточнил:

«Сообщаем, что по обстоятельствам, изложенным в обращении, соответствующая проверка проводится ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

Проверка направлена на выяснение всех деталей инцидента и возможной квалификации действий Бивол по российскому законодательству.

Содержание видеоролика

Инцидент произошел в октябре 2025 года, когда Екатерина Бивол опубликовала видео, снятое за рулем автомобиля. В ролике она оскорбляла, в том числе нецензурно, граждан Киргизии и Казахстана.

После публикации ролика в социальных сетях реакция со стороны государств была стремительной:

  • В Киргизии и Казахстане были возбуждены уголовные дела против Бивол.

  • Заместитель главы МВД Казахстана 13 ноября 2025 года заявил о намерении добиваться экстрадиции Екатерины Бивол в Казахстан.

Международный резонанс

Скандал получил широкую огласку в СМИ и социальных сетях. Высказывания Бивол подверглись резкой критике за межнациональную нетерпимость. Юридическая реакция сразу нескольких государств подчеркивает серьезность ситуации: публикация с оскорблениями по национальному признаку рассматривается как преступление не только в России, но и за рубежом.

Возможные последствия

Если проверка МВД РФ подтвердит нарушение закона, Екатерине Бивол может грозить уголовная ответственность в России. Параллельно продолжаются процессы в Киргизии и Казахстане, включая вопрос о ее экстрадиции.

Эксперты отмечают, что подобные случаи привлекают внимание не только к отдельной личности, но и поднимают вопросы ответственности за публикации в соцсетях и границ свободы слова при наличии оскорблений по национальному признаку.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Эта дама или с головой не дружит или по каким-то веществом орет.
14.11.2025, 09:24
14.11.2025, 09:24

