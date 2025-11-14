18+
14.11.2025, 14:19

Кассовые аппараты перестанут работать в Казахстане с 17 ноября: предпринимателям грозит остановка бизнеса

Новости Казахстана 0 5 280

Внимание предпринимателей и владельцев кассовых аппаратов: с 17 ноября 2025 года устаревший протокол передачи данных версии 2.0.2 будет отключен. Чтобы избежать проблем с работой касс, необходимо срочно обновить ККМ до новой версии 2.0.3, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Новый протокол передачи данных с ККМ версии 2.0.3

Налоговый комитет Казахстана (КГД) разработал обновлённый Протокол передачи данных с ККМ версии 2.0.3.

Что нового в версии 2.0.3:

  • Автоматическое подключение к Национальному каталогу товаров — теперь касса сама подтягивает актуальные данные о товарах.

  • Определение геолокации — ККМ передает точное местоположение на сервер оператора фискальных данных (ОФД).

  • Улучшенная точность расчетов и хранения данных — все операции фиксируются корректнее и надежнее.

Кто и когда должен обновить ККМ

Обновление необходимо всем владельцам кассовых аппаратов, но сроки зависят от типа устройства:

  1. Аппаратно-программные комплексы (АПК)

    • Функция: фиксация и/или передача данных на сервер ОФД

    • Срок обновления: до 15 октября 2025 года

  2. Электронные кассы (железные ККМ)

    • Функция: фиксация и/или передача данных

    • Срок обновления: до 15 ноября 2025 года

Для обновления необходимо обратиться к разработчикам ККМ или в центры технического обслуживания.

Почему обновление важно

С 17 ноября 2025 года Протокол версии 2.0.2 будет отключен, и кассы, не обновленные до версии 2.0.3, перестанут корректно работать. Это может повлечь за собой проблемы с передачей данных, расчетами и фискальными отчетами.

Преимущества нового протокола с Uchet.Онлайн-кассой

Если вы используете Uchet.Онлайн-кассу, обновление уже доступно, и устройство станет работать точнее и удобнее:

  • Поддержка GTIN и NTIN — автоматическая загрузка товаров из Национального каталога.

  • Обновленный функционал возвратов — все операции передаются автоматически.

  • Передача геоданных ККМ через ОФД — точное определение местоположения.

  • Автоматическая установка обновления — почти всё происходит без вашего участия.

Важно: пользователям, работающим с акцизными товарами, необходимо изменить поле excise_stamp с text на list[text].

Итог

Не откладывайте обновление ККМ. Перейдя на версию 2.0.3, вы обеспечите:

  • бесперебойную работу кассы;

  • точную передачу данных в ОФД;

  • автоматическое взаимодействие с Национальным каталогом товаров;

  • безопасность и надежность ведения бизнеса.

