Кассовые аппараты перестанут работать в Казахстане с 17 ноября: предпринимателям грозит остановка бизнеса

Внимание предпринимателей и владельцев кассовых аппаратов: с 17 ноября 2025 года устаревший протокол передачи данных версии 2.0.2 будет отключен. Чтобы избежать проблем с работой касс, необходимо срочно обновить ККМ до новой версии 2.0.3, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Налоговый комитет Казахстана (КГД) разработал обновлённый Протокол передачи данных с ККМ версии 2.0.3.
Автоматическое подключение к Национальному каталогу товаров — теперь касса сама подтягивает актуальные данные о товарах.
Определение геолокации — ККМ передает точное местоположение на сервер оператора фискальных данных (ОФД).
Улучшенная точность расчетов и хранения данных — все операции фиксируются корректнее и надежнее.
Обновление необходимо всем владельцам кассовых аппаратов, но сроки зависят от типа устройства:
Аппаратно-программные комплексы (АПК)
Функция: фиксация и/или передача данных на сервер ОФД
Срок обновления: до 15 октября 2025 года
Электронные кассы (железные ККМ)
Функция: фиксация и/или передача данных
Срок обновления: до 15 ноября 2025 года
Для обновления необходимо обратиться к разработчикам ККМ или в центры технического обслуживания.
С 17 ноября 2025 года Протокол версии 2.0.2 будет отключен, и кассы, не обновленные до версии 2.0.3, перестанут корректно работать. Это может повлечь за собой проблемы с передачей данных, расчетами и фискальными отчетами.
Если вы используете Uchet.Онлайн-кассу, обновление уже доступно, и устройство станет работать точнее и удобнее:
Поддержка GTIN и NTIN — автоматическая загрузка товаров из Национального каталога.
Обновленный функционал возвратов — все операции передаются автоматически.
Передача геоданных ККМ через ОФД — точное определение местоположения.
Автоматическая установка обновления — почти всё происходит без вашего участия.
Важно: пользователям, работающим с акцизными товарами, необходимо изменить поле
excise_stamp с
text на
list[text].
Не откладывайте обновление ККМ. Перейдя на версию 2.0.3, вы обеспечите:
бесперебойную работу кассы;
точную передачу данных в ОФД;
автоматическое взаимодействие с Национальным каталогом товаров;
безопасность и надежность ведения бизнеса.
Комментарии0 комментарий(ев)