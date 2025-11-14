Новые правила хранения денег: почему казахстанцам стоит снять большую часть с карт уже сегодня

Из-за роста числа финансовых мошенничеств казахстанцам советуют хранить на банковских картах только небольшие суммы, а остальное – на сберегательных счетах или депозитах. Соответствующую рекомендацию в социальной сети Threads дал популярный финансовый блогер, известный под ником abeke.bro, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: tegrk.ru

Карты — уязвимый инструмент в финансовой системе

По словам блогера, держать большие суммы на картах крайне рискованно:

«Каждый день появляются истории казахстанцев, у которых мошенники списывают деньги через фишинговые ссылки, сомнительные сайты, вредоносные приложения или просто из-за невнимательности. Никто не застрахован».

Он отмечает, что карты — это удобный, но одновременно наиболее уязвимый инструмент в финансовой экосистеме.

Рекомендации по безопасному хранению денег

Финансовый эксперт советует:

Оставлять на карте не более 2–3 тысяч тенге — суммы, достаточной для ежедневных покупок.

Основные накопления хранить на депозитах или сберегательных счетах .

Пополнять карту только по мере необходимости, что занимает секунды, но существенно снижает риски.

Личный опыт блогера

Автор делится, как он сам защищает свои финансы:

Все ненужные карты заблокированы .

На активных картах установлены геолокационные ограничения .

Применяются лимиты на интернет-платежи и снятие наличных .

Крупные суммы хранятся отдельно от карт.

Он отмечает, что проще заранее предпринять меры безопасности, чем потом тратить время на разбирательства с банками и возврат средств.

Рост мошенничества в Казахстане

Эксперты и регуляторы отмечают, что в стране активно распространяются схемы:

социальной инженерии;

фишинга;

телефонного мошенничества.

Количество жалоб на несанкционированные списания растет ежегодно, а мошеннические схемы становятся все более изощренными.

Карта — всего лишь «ключ к деньгам»

Специалисты по кибербезопасности напоминают:

«Если ключ скомпрометирован, мошенникам легко получить доступ к средствам».

Сохранение денег на отдельном счете или депозите — одна из самых доступных и эффективных мер защиты от финансового мошенничества.