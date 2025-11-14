Новые правила хранения денег: почему казахстанцам стоит снять большую часть с карт уже сегодня

Из-за роста числа финансовых мошенничеств казахстанцам советуют хранить на банковских картах только небольшие суммы, а остальное – на сберегательных счетах или депозитах. Соответствующую рекомендацию в социальной сети Threads дал популярный финансовый блогер, известный под ником abeke.bro, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
По словам блогера, держать большие суммы на картах крайне рискованно:
«Каждый день появляются истории казахстанцев, у которых мошенники списывают деньги через фишинговые ссылки, сомнительные сайты, вредоносные приложения или просто из-за невнимательности. Никто не застрахован».
Он отмечает, что карты — это удобный, но одновременно наиболее уязвимый инструмент в финансовой экосистеме.
Финансовый эксперт советует:
Оставлять на карте не более 2–3 тысяч тенге — суммы, достаточной для ежедневных покупок.
Основные накопления хранить на депозитах или сберегательных счетах.
Пополнять карту только по мере необходимости, что занимает секунды, но существенно снижает риски.
Автор делится, как он сам защищает свои финансы:
Все ненужные карты заблокированы.
На активных картах установлены геолокационные ограничения.
Применяются лимиты на интернет-платежи и снятие наличных.
Крупные суммы хранятся отдельно от карт.
Он отмечает, что проще заранее предпринять меры безопасности, чем потом тратить время на разбирательства с банками и возврат средств.
Эксперты и регуляторы отмечают, что в стране активно распространяются схемы:
социальной инженерии;
фишинга;
телефонного мошенничества.
Количество жалоб на несанкционированные списания растет ежегодно, а мошеннические схемы становятся все более изощренными.
Специалисты по кибербезопасности напоминают:
«Если ключ скомпрометирован, мошенникам легко получить доступ к средствам».
Сохранение денег на отдельном счете или депозите — одна из самых доступных и эффективных мер защиты от финансового мошенничества.
