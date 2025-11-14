В Казахстане обокрали родственников Назарбаева: полиция региона поднята по тревоге

В социальных сетях появилась информация о крупном инциденте в поселке Каргалы Жамбылского района Алматинской области, где, по сообщениям местных жителей, возле дома, принадлежащего родственникам покойного Болата Назарбаева, было замечено большое скопление сотрудников правоохранительных органов. Предположительно, причиной усиленного присутствия полиции стало ограбление частного дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА ИА «NewTimes.kz» .

Фото: соцсети

Вызов в полицию поступил ночью

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, ночью 14 ноября в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что неизвестные лица проникли в частный дом и похитили ценные вещи. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа совместно с участковыми инспекторами для фиксации всех обстоятельств случившегося.

Возбуждено уголовное дело

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемых.

Полиция ориентирована на розыск

Вся полиция Алматинской области получила соответствующие ориентировки, которые также направлены в соседние районы, чтобы ускорить поиск злоумышленников и вернуть похищенное имущество владельцам.

Подробности инцидента уточняются

Следственные действия продолжаются, а подробности произошедшего пока уточняются. Правоохранительные органы обещают держать общественность в курсе хода расследования.