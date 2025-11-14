18+
Оператор РОП шесть лет «молчал»: вскрылись долги по утильсбору почти на 100 млрд тенге

Новости Казахстана 0 606

Во время заседания в Мажилисе 14 ноября 2025 года вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев представил данные о масштабных нарушениях в сфере утилизационного сбора. По его словам, государство столкнулось с системными проблемами в части контроля за уплатой утильплатежей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Чиновник подчеркнул, что именно отсутствие должного надзора привело к накоплению крупных долгов и созданию рисков для бюджетных поступлений.

Частный оператор не выполнял свои функции с 2019 года

По словам Курмалаева, проверка выявила критический факт: частный Оператор РОП, занимавшийся администрированием утилизационных платежей, не осуществлял контрольные функции уже с 2019 года.

Такое бездействие могло привести к тому, что задолженности за предыдущие годы могли попасть под истечение сроков исковой давности, что сделало бы их официальное взыскание невозможным.

«Обществом выявлено, что частный Оператор РОП не осуществлял функции контроля с 2019 года, вследствие чего возник риск истечения сроков исковой давности по взысканию задолженности по утилизационным платежам», — сообщил вице-министр.

Тысячи случаев неуплаты: выявлены многомиллиардные долги

Полученные Комитетом государственных доходов сведения о товарах, ввезённых в Казахстан в 2019–2024 годах и подлежащих утилизационному сбору, показали масштаб проблемы.

  • Более 37 тысяч случаев неуплаты утильсбора

  • Общий объём задолженности — 96,46 млрд тенге

Курмалаев отметил, что часть обязательств уже начали погашать:

  • 18,47 млрд тенге уже взысканы — как в досудебном порядке, так и в рамках претензионно-исковой работы.

Что означает эта ситуация

Выявленные нарушения показывают, что на протяжении нескольких лет Казахстан фактически не имел действенного механизма контроля за одним из крупнейших экологических платежей. Это привело к:

  • рискам недополучения бюджета крупных сумм;

  • необходимости проверять данные о возврате и уплате сборов за предыдущие годы;

  • потребности реформировать саму систему администрирования утильплатежей.

Государство продолжает работу по взысканию оставшейся задолженности и восстановлению контроля в этой сфере.

