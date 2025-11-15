Мальчиков рождается больше, чем девочек: что скрывает статистика Казахстана

С января по сентябрь 2025 года в Казахстане родилось 249,3 тысячи малышей. По данным Бюро национальной статистики, доля мальчиков превысила долю девочек: 128,4 тысячи мальчиков против 120,9 тысячи девочек. Такие данные приводит агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает Lada.kz.

Города лидируют по числу новорожденных

Большинство детей появились на свет в городской местности — 152,2 тысячи. В сельской местности зарегистрировано 97,1 тысячи новорожденных.

Это указывает на сохраняющуюся тенденцию концентрации населения и инфраструктуры в городах, где легче получать медицинские услуги и сопровождение беременности.

Рекордные показатели рождаемости в отдельных регионах

Самый высокий уровень рождаемости отмечен в южных и западных регионах страны. Коэффициент рождаемости на 1000 человек в лидирующих регионах выглядит следующим образом:

Туркестанская область — 22,26;

Шымкент — 21,46;

Мангистауская область — 21,26.

Такая статистика подтверждает, что юг и запад страны остаются демографически активными территориями, где семьи чаще заводят детей.

Популярные имена среди новорожденных

В этом году родители чаще всего называли мальчиков Мухаммедом, Алиханом и Айсултаном. Среди девочек лидерами стали имена Айлин, Асылым и Медина.

Выбор имен отражает как современные тенденции, так и сохранение традиций, характерных для казахстанской культуры.

Итоги

Подведенные данные показывают:

Мальчиков рождается больше, чем девочек;

Городские районы продолжают лидировать по числу новорожденных;

Южные и западные регионы демонстрируют наивысшую рождаемость;

Популярные имена указывают на сочетание традиций и современных предпочтений.

Эти цифры позволяют оценить демографическую ситуацию в стране и планировать меры поддержки семей и детей, особенно в регионах с высокой рождаемостью.