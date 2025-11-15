Глава Нацбанка рассказал, почему падают реальные доходы казахстанцев

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на XIII Конгрессе финансистов рассказал о снижении доходов населения в условиях экономического роста. Он подробно обсудил с экспертами причины падения реальных зарплат и меры по снижению инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Модератор сессии, экс-глава Нацбанка Ораз Жандосов, отметил, что Казахстан демонстрирует неоднозначную экономическую ситуацию. При высоких темпах роста ВВП — 6,5% в III квартале — реальные зарплаты населения упали на 2% по сравнению с прошлым годом.
Одновременно высок уровень инфляции: в октябре показатель достиг 12,6%.
"Как мы должны двигаться, чтобы не потерять темпы экономического роста, увеличить доходы населения и снизить инфляцию хотя бы до 7–8%?" — обратился к Сулейменову О. Жандосов.
Тимур Сулейменов подтвердил: при росте экономики в 6,5% реальные доходы и зарплаты находятся около нулевого уровня либо немного в минусе.
Он подчеркнул, что ключевым фактором здесь является инфляция:
Часть инфляционных факторов возникает извне и находится вне контроля страны.
Другая часть связана с внутренними экономическими решениями, многие из которых необходимы, но некоторые стоит пересмотреть.
"Высокая инфляция — это вызов номер один", — отметил глава Нацбанка.
Сулейменов обратил внимание на налогово-бюджетную политику, сохраняющую экспансивный характер после COVID-19, что поддерживало рост экономики и доходы населения.
Он подчеркнул:
Ранее страна использовала средства Национального фонда и допускала высокие дефициты бюджета.
Планируемые бюджетная и налоговая реформы должны снизить уровень дефицита с 2,5–2,7% до 0,9% в прогнозном горизонте.
Ненефтяной дефицит и трансферты из Нацфонда также сократятся почти в два раза.
"Все это правильная и выверенная фискальная политика. Важно, чтобы она была реализована на практике, с законом и порядком", — добавил Сулейменов.
Глава Нацбанка отметил, что ужесточение налогово-бюджетной политики вместе с умеренно жесткой денежно-кредитной могут замедлить рост экономики в отдельных отраслях.
По его словам, сочетание "сильной газовой педали" (экспансивной политики) и мягкой денежно-кредитной политики ведет к инфляции и последующему экономическому "приземлению".
Для предотвращения этого:
Тарифы будут повышаться постепенно и под строгим контролем.
Планируется ряд мер по снижению инфляции, что создаст пространство для поэтапного смягчения денежно-кредитной политики.
Сулейменов подчеркнул, что в долгосрочной перспективе денежно-кредитная политика будет нейтральной и ориентированной на благосостояние населения.
Передав слово коллеге из Кыргызстана Мелису Тургунбаеву, Ораз Жандосов отметил:
Несмотря на мнение о том, что Казахстан опережает Кыргызстан, соседняя страна демонстрирует устойчивый рост экономики около 10%.
Доходы населения в Кыргызстане растут, а инфляция значительно ниже, чем в Казахстане.
Жандосов подчеркнул, что опыт соседей может быть полезен для выработки сбалансированной экономической политики.
Вывод:
Падение реальных доходов населения в Казахстане при высоких темпах экономического роста связано с инфляцией и особенностями внутренней фискальной политики. Предстоящие бюджетные и налоговые реформы, вместе с постепенным ужесточением денежно-кредитной политики, должны помочь стабилизировать экономику и создать условия для роста благосостояния населения.
