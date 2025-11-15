Житель Экибастуза случайно совершил самоподжог на глазах у соседей

По данным ДЧС Павлодарской области, в больницу был доставлен житель Экибастуза. У мужчины диагностированы термические ожоги грудной клетки, плеча и бедра – порядка 20% тела, а также отравление неизвестным веществом.

Как установлено, пострадавший получил ожоги в ночь на 14 ноября из-за банальной, но опасной неосторожности. Находясь в алкогольном опьянении, он вышел покурить во двор дома по улице М. Жусупа в Экибастузе. В кармане расстёгнутой куртки у него находилась ёмкость со спиртом. Жидкость немного пролилась на одежду. Когда мужчина с зажатой в зубах сигаретой наклонился за ёмкостью, куртка мгновенно вспыхнула. Горожанин успел снять с себя загоревшуюся одежду, соседи потушили огонь и вызвали скорую помощь, - сообщили в ведомстве.