За кулисами атомной сделки — мирный атом как инструмент власти: что сулит соглашение для Казахстана

Во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву был подписан меморандум о взаимопонимании между российским Ростехнадзором и Агентством по атомной энергии Казахстана. Документ касается сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии , сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Суть соглашения: что подписали Казахстан и Россия

Меморандум закрепляет принципы взаимодействия государственных регуляторов двух стран в вопросах атомной энергетики. Главный акцент документа — на:

Контроле и надзоре за строительством и эксплуатацией атомных электростанций;

Стандартах безопасности , обязательных для операторов АЭС;

Работе с ядерным топливом и низкоактивными отходами.

По словам главного редактора журнала Геоэнергетика.Инфо Бориса Марцинкевича, документ помогает операторам атомных объектов понять, какие проверки и требования со стороны государственных органов будут неизбежными и обязательными.

Первая АЭС Казахстана: международный консорциум под руководством "Росатома"

Эксперт подчеркнул, что первую атомную электростанцию в Казахстане построит международный консорциум, возглавляемый российской компанией "Росатом".

Важные аспекты работы консорциума:

Единое понимание стандартов безопасности среди всех участников;

Согласование процедур обращения с ядерным топливом и отходами ;

Соблюдение требований государственных регуляторов обеих стран.

"Подписанное соглашение охватывает все зоны, напрямую связанные с госрегулятором", — отметил Марцинкевич, добавив, что аналогичное соглашение недавно было подписано по вопросам утилизации низкоактивных отходов.

Значение документа для Казахстана

Для Казахстана меморандум имеет стратегическое значение: