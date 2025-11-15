За кулисами атомной сделки — мирный атом как инструмент власти: что сулит соглашение для Казахстана

Во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву был подписан меморандум о взаимопонимании между российским Ростехнадзором и Агентством по атомной энергии Казахстана. Документ касается сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Меморандум закрепляет принципы взаимодействия государственных регуляторов двух стран в вопросах атомной энергетики. Главный акцент документа — на:
Контроле и надзоре за строительством и эксплуатацией атомных электростанций;
Стандартах безопасности, обязательных для операторов АЭС;
Работе с ядерным топливом и низкоактивными отходами.
По словам главного редактора журнала Геоэнергетика.Инфо Бориса Марцинкевича, документ помогает операторам атомных объектов понять, какие проверки и требования со стороны государственных органов будут неизбежными и обязательными.
Эксперт подчеркнул, что первую атомную электростанцию в Казахстане построит международный консорциум, возглавляемый российской компанией "Росатом".
Важные аспекты работы консорциума:
Единое понимание стандартов безопасности среди всех участников;
Согласование процедур обращения с ядерным топливом и отходами;
Соблюдение требований государственных регуляторов обеих стран.
"Подписанное соглашение охватывает все зоны, напрямую связанные с госрегулятором", — отметил Марцинкевич, добавив, что аналогичное соглашение недавно было подписано по вопросам утилизации низкоактивных отходов.
Для Казахстана меморандум имеет стратегическое значение:
Он закрепляет международное сотрудничество в области атомной энергетики;
Помогает стране развивать ядерную энергетику безопасно, соблюдая международные стандарты;
Создаёт основу для прозрачного взаимодействия с регуляторами, что повышает доверие инвесторов и участников проекта.
