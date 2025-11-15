18+
15.11.2025, 10:55

США разрешили ключевым казахстанским проектам сделки с ЛУКОЙЛом и "Роснефтью"

Новости Казахстана 0 492

Важное решение, касающееся крупнейших нефтегазовых проектов Казахстана, было принято США: Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), проектам Карачаганак и "Тенгизшевройл" (ТШО) разрешено проводить определенные сделки с российскими компаниями ЛУКОЙЛ и "Роснефть", сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Лицензия Минфина США и её ограничения

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало соответствующую лицензию.

Однако документ имеет ограничения: он не предоставляет права на любые сделки, связанные с продажей, отчуждением или передачей долей в проектах. Другими словами, операции должны соответствовать строго определённым условиям лицензии и не затрагивать контрольные пакеты.

Временные рамки для транзакций ЛУКОЙЛа

Отдельная лицензия позволила до 13 декабря 2025 года проводить транзакции, связанные с продажей международных активов ЛУКОЙЛа. Это решение открывает возможность для юридически корректных сделок, но ограничивает их сроком действия.

Возможное участие "КазМунайГаза"

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что национальная компания "КазМунайГаз" рассматривает возможность приобретения местных активов ЛУКОЙЛа. Если этот сценарий реализуется, Казахстан может существенно укрепить своё влияние на нефтегазовом рынке страны и в регионе.

Значение для Казахстана и региона

  • Решение США создаёт правовую основу для сотрудничества с российскими нефтяными компаниями в рамках стратегических проектов.

  • Лицензии OFAC предоставляют юридическую защиту для сделок, но ограничивают операции во времени и объеме.

  • Потенциальная покупка активов ЛУКОЙЛа "КазМунайГазом" может изменить баланс собственности в ключевых проектах, включая Карачаганак и Тенгиз.

0
1
0
