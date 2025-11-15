Air Astana предупредила пассажиров о задержках рейсов на самолетах Airbus NEO

Air Astana сообщила о задержках рейсов, выполняемых на воздушных судах семейства Airbus NEO. Ситуация связана с определенными метеоусловиями, передает Lada.kz .

Фото: © пресс-служба АО «Самрук Казына»

Как сообщили в компании, производитель Airbus ввел ограничения на вылет воздушных судов типов A320neo, A321neo и A321LR в условиях переохлажденного тумана и видимости менее 150 метров.

Подобные погодные условия характерны для международного аэропорта Алматы в зимний период. Безопасность полетов остается безусловным приоритетом авиакомпании, - сказано в официальном сообщении.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальный статус рейсов на официальном сайте или в мобильном приложении Air Astana.



Контакты

Центр бронирования и информации: +7 (727) 244-44-77, +7 (702) 702-44-77.

В случае задержек и отмены рейсов: +7 (727) 244-44-78.

WhatsApp: +7 (702) 702-00-74.