15.11.2025, 15:22

Генпрокуратура выступила с важным объявлением для казахстанцев с iPhone

Новости Казахстана 0 2 370

Казахстанцам сообщили об активном распространении фишинговых сообщений, маскирующихся под уведомления Apple и направленных на кражу данных Apple ID, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Генпрокуратура сообщила о росте фишинговых атак

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана распространил предупреждение о новой схеме интернет-мошенничества, ориентированной на пользователей iPhone.

По данным зарубежных источников, злоумышленники создают поддельные SMS или iMessage, выдавая себя за Apple. В таких сообщениях указывается модель, цвет и объем памяти якобы найденного устройства, что формирует у владельца ощущение, что уведомление – настоящее. К сообщению прикрепляют ссылку, ведущую на фишинговую страницу.

Как работает схема

После перехода по ссылке пользователь попадает на сайт, который практически полностью повторяет интерфейс сервиса Apple Find My. Однако введённые логин и пароль Apple ID сразу передаются мошенникам.

Получив эти данные, злоумышленники могут обойти блокировку активации и получить доступ к устройству, а также к личной информации владельца. В прокуратуре отмечают, что именно эта схема в последние недели становится всё более распространённой.

Рекомендации по защите

Для минимизации рисков пользователям советуют:

  • избегать перехода по ссылкам, вызывающим сомнение;
  • использовать отдельный адрес электронной почты, если требуется отображать контактные данные на экране блокировки потерянного устройства;
  • защитить SIM-карту PIN-кодом, чтобы усложнить доступ к ней;
  • проверять статус устройства только через официальный сервис – icloud.com/find.

Призыв к пользователям

В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдать цифровую гигиену и сохранять бдительность, поскольку киберугрозы продолжают развиваться и активно распространяться.

