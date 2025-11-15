Национальная валюта в обмороке: от 4,68 до 522 - шокирующая история падения тенге с 1993 года

К своему 32-летию казахстанский тенге подошёл с заметным снижением покупательной способности. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), на вечерних торгах пятницы курс национальной валюты составил 522,77 тенге за доллар, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Этот показатель отражает масштабную разницу между нынешней стоимостью тенге и отметкой, зафиксированной на первых торгах после введения национальной валюты.
На первых валютных торгах KASE в 1993 году обменный курс в паре тенге–доллар был установлен на уровне 4,68 тенге за 1 доллар США.
Сравнение этих двух значений показывает:
за 32 года курс вырос с 4,68 до 522,77 тенге за доллар;
общее снижение стоимости тенге по отношению к доллару составило примерно 112-кратное обесценение.
Фактически национальная валюта за три десятилетия пережила несколько волн девальваций и периодов высокой волатильности, что и привело к столь значительному расхождению стартовых и нынешних курсовых показателей.
Тенге был официально введён в обращение 15 ноября 1993 года. Национальная валюта стала ключевым элементом финансовой независимости страны после распада СССР и стала использоваться во всех расчетах на внутреннем рынке.
С тех пор дата 15 ноября ежегодно отмечается как День национальной валюты и профессиональный праздник работников финансовой сферы.
Комментарии0 комментарий(ев)