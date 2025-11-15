Национальная валюта в обмороке: от 4,68 до 522 - шокирующая история падения тенге с 1993 года

К своему 32-летию казахстанский тенге подошёл с заметным снижением покупательной способности. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), на вечерних торгах пятницы курс национальной валюты составил 522,77 тенге за доллар, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: gov.kz

32-летие тенге: результаты, которые фиксирует рынок

Этот показатель отражает масштабную разницу между нынешней стоимостью тенге и отметкой, зафиксированной на первых торгах после введения национальной валюты.

Как менялся курс: сравнение стартовых и текущих значений

На первых валютных торгах KASE в 1993 году обменный курс в паре тенге–доллар был установлен на уровне 4,68 тенге за 1 доллар США.

Сравнение этих двух значений показывает:

за 32 года курс вырос с 4,68 до 522,77 тенге за доллар ;

общее снижение стоимости тенге по отношению к доллару составило примерно 112-кратное обесценение.

Фактически национальная валюта за три десятилетия пережила несколько волн девальваций и периодов высокой волатильности, что и привело к столь значительному расхождению стартовых и нынешних курсовых показателей.

Историческая справка: когда Казахстан получил собственную валюту

Тенге был официально введён в обращение 15 ноября 1993 года. Национальная валюта стала ключевым элементом финансовой независимости страны после распада СССР и стала использоваться во всех расчетах на внутреннем рынке.

С тех пор дата 15 ноября ежегодно отмечается как День национальной валюты и профессиональный праздник работников финансовой сферы.