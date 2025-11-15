Казахстан вводит новые стандарты кредитования

В Казахстане обсуждается внедрение нового подхода к оценке платежеспособности граждан при выдаче кредитов. Национальный банк страны рассматривает возможность введения дифференцированного коэффициента долга к доходу (КДД), который будет зависеть от цели кредитования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Коэффициент долга к доходу показывает отношение совокупной задолженности заемщика к его годовому доходу. В расчёт включаются все непогашенные кредиты и микрозаймы, а также сумма нового займа, который планирует оформить гражданин.
В Нацбанке пояснили, что установление нормативного значения КДД позволит:
снизить риски для платежеспособности заемщиков;
стимулировать банки к более взвешенной и ответственной политике выдачи кредитов;
мотивировать население к рациональному заимствованию;
укрепить долгосрочную устойчивость финансовой системы;
снизить уровень просроченной задолженности;
сформировать более сбалансированную структуру кредитования.
КДД был введен в регуляторную практику в августе 2024 года, но до настоящего времени нормативного значения не имел. В этот период показатель применялся в режиме мониторинга, что позволяло Нацбанку:
накопить статистические данные о кредитной активности населения;
оценить влияние КДД на разные категории заемщиков;
изучить реакцию банков на изменения кредитной политики.
По словам представителей Нацбанка, высокие темпы роста розничного кредитования стали поводом для рассмотрения возможности установления нормативных значений КДД.
Регулятор планирует дифференцировать коэффициент в зависимости от цели кредита. Это значит, что:
размер допустимого КДД для ипотеки может отличаться от КДД для потребительских кредитов;
банки смогут применять более точную оценку платежеспособности заемщиков;
граждане смогут рассчитывать на кредиты в рамках своих реальных финансовых возможностей.
На данный момент вопрос находится в стадии проработки совместно с банковским сектором, сообщили в Нацбанке.
До введения нормативного КДД кредитные организации будут продолжать рассчитывать коэффициент по текущей методике. После утверждения новых правил:
расчет КДД будет обязательной частью процедуры одобрения кредита;
граждане будут видеть, соответствует ли их кредитная нагрузка установленным нормативам;
банки смогут точнее управлять рисками и контролировать качество кредитного портфеля.
Введение дифференцированного КДД — это шаг к более прозрачной и безопасной кредитной системе в Казахстане. Такой подход позволит сбалансировать интересы банков и заемщиков, снизить риски для финансовой стабильности страны и сделать кредитование более ответственным.
Комментарии0 комментарий(ев)