Казахстан вводит новые стандарты кредитования

В Казахстане обсуждается внедрение нового подхода к оценке платежеспособности граждан при выдаче кредитов. Национальный банк страны рассматривает возможность введения дифференцированного коэффициента долга к доходу (КДД), который будет зависеть от цели кредитования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.pinterest.com

Что такое КДД и зачем он нужен

Коэффициент долга к доходу показывает отношение совокупной задолженности заемщика к его годовому доходу. В расчёт включаются все непогашенные кредиты и микрозаймы, а также сумма нового займа, который планирует оформить гражданин.

В Нацбанке пояснили, что установление нормативного значения КДД позволит:

снизить риски для платежеспособности заемщиков;

стимулировать банки к более взвешенной и ответственной политике выдачи кредитов;

мотивировать население к рациональному заимствованию;

укрепить долгосрочную устойчивость финансовой системы;

снизить уровень просроченной задолженности;

сформировать более сбалансированную структуру кредитования.

История вопроса

КДД был введен в регуляторную практику в августе 2024 года, но до настоящего времени нормативного значения не имел. В этот период показатель применялся в режиме мониторинга, что позволяло Нацбанку:

накопить статистические данные о кредитной активности населения;

оценить влияние КДД на разные категории заемщиков;

изучить реакцию банков на изменения кредитной политики.

По словам представителей Нацбанка, высокие темпы роста розничного кредитования стали поводом для рассмотрения возможности установления нормативных значений КДД.

Новый подход к дифференцированному КДД

Регулятор планирует дифференцировать коэффициент в зависимости от цели кредита. Это значит, что:

размер допустимого КДД для ипотеки может отличаться от КДД для потребительских кредитов;

банки смогут применять более точную оценку платежеспособности заемщиков;

граждане смогут рассчитывать на кредиты в рамках своих реальных финансовых возможностей.

На данный момент вопрос находится в стадии проработки совместно с банковским сектором, сообщили в Нацбанке.

Как это повлияет на заемщиков

До введения нормативного КДД кредитные организации будут продолжать рассчитывать коэффициент по текущей методике. После утверждения новых правил:

расчет КДД будет обязательной частью процедуры одобрения кредита ;

граждане будут видеть, соответствует ли их кредитная нагрузка установленным нормативам;

банки смогут точнее управлять рисками и контролировать качество кредитного портфеля.

Заключение

Введение дифференцированного КДД — это шаг к более прозрачной и безопасной кредитной системе в Казахстане. Такой подход позволит сбалансировать интересы банков и заемщиков, снизить риски для финансовой стабильности страны и сделать кредитование более ответственным.