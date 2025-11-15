18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.11.2025, 18:02

Казахстан вводит новые стандарты кредитования

Новости Казахстана 0 1 741

В Казахстане обсуждается внедрение нового подхода к оценке платежеспособности граждан при выдаче кредитов. Национальный банк страны рассматривает возможность введения дифференцированного коэффициента долга к доходу (КДД), который будет зависеть от цели кредитования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Что такое КДД и зачем он нужен

Коэффициент долга к доходу показывает отношение совокупной задолженности заемщика к его годовому доходу. В расчёт включаются все непогашенные кредиты и микрозаймы, а также сумма нового займа, который планирует оформить гражданин.

В Нацбанке пояснили, что установление нормативного значения КДД позволит:

  • снизить риски для платежеспособности заемщиков;

  • стимулировать банки к более взвешенной и ответственной политике выдачи кредитов;

  • мотивировать население к рациональному заимствованию;

  • укрепить долгосрочную устойчивость финансовой системы;

  • снизить уровень просроченной задолженности;

  • сформировать более сбалансированную структуру кредитования.

История вопроса

КДД был введен в регуляторную практику в августе 2024 года, но до настоящего времени нормативного значения не имел. В этот период показатель применялся в режиме мониторинга, что позволяло Нацбанку:

  • накопить статистические данные о кредитной активности населения;

  • оценить влияние КДД на разные категории заемщиков;

  • изучить реакцию банков на изменения кредитной политики.

По словам представителей Нацбанка, высокие темпы роста розничного кредитования стали поводом для рассмотрения возможности установления нормативных значений КДД.

Новый подход к дифференцированному КДД

Регулятор планирует дифференцировать коэффициент в зависимости от цели кредита. Это значит, что:

  • размер допустимого КДД для ипотеки может отличаться от КДД для потребительских кредитов;

  • банки смогут применять более точную оценку платежеспособности заемщиков;

  • граждане смогут рассчитывать на кредиты в рамках своих реальных финансовых возможностей.

На данный момент вопрос находится в стадии проработки совместно с банковским сектором, сообщили в Нацбанке.

Как это повлияет на заемщиков

До введения нормативного КДД кредитные организации будут продолжать рассчитывать коэффициент по текущей методике. После утверждения новых правил:

  • расчет КДД будет обязательной частью процедуры одобрения кредита;

  • граждане будут видеть, соответствует ли их кредитная нагрузка установленным нормативам;

  • банки смогут точнее управлять рисками и контролировать качество кредитного портфеля.

Заключение

Введение дифференцированного КДД — это шаг к более прозрачной и безопасной кредитной системе в Казахстане. Такой подход позволит сбалансировать интересы банков и заемщиков, снизить риски для финансовой стабильности страны и сделать кредитование более ответственным.

7
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь