Сотворили сенсацию: Казахстан сыграл вничью с Бельгией в отборе на чемпионат мира по футболу

Сборная Казахстана по футболу завершила домашнюю игру с Бельгией со счетом 1:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото с сайта Sport.kz

Встреча прошла на стадионе «Астана Арена». Обслуживала ее судейская бригада из Литвы.

Первый тайм завершился в пользу сборной Казахстана. На девятой минуте Дастан Сатпаев ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот.

Во втором тайме, на 48-й минуте сборная Бельгии забила ответный гол. Ханс Ванакен ударом головой отправил мяч в ворота казахстанцев. Последовала череда атак бельгийцев.

Позднее Ислам Чесноков был удален с поля за фол над Жереми Доку и оставил "хозяев" стадиона в меньшинстве на 79-й минуте. Казахстанцы стойко отбивались и вырвали ничью у лидера отборочной группы, завершив матч со счетом - 1:1.

Для того, чтобы беспрепятственно выйти в финал чемпионата мира, сборной Бельгии нужно было набрать 3 очка в матче с Казахстаном. Но игра вничью этого сделать гостям поля не позволила.

Следующий и заключительный матч отбора на чемпионат команда проведет 18 ноября против Лихтенштейна.

Видео лучших моментов игры можно посмотреть ниже.