16.11.2025, 08:08

Казахстан запускает производство 2,5 тысячи наименований медикаментов

Новости Казахстана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о масштабной программе развития отечественного производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом он рассказал в ответ на депутатский запрос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

По словам премьера, фармацевтическая отрасль относится к стратегически важным направлениям экономики страны. На её развитие и модернизацию правительство делает ставку, чтобы увеличить долю национального производства лекарств и медицинских изделий до 50% к 2029 году.

Доля отечественного производства – до 50% к 2029 году

Для достижения этой цели в стране усилена работа по улучшению бизнес-климата. В частности:

  • внедрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы для производителей;

  • заключены долгосрочные контракты, которые обеспечивают стабильность и планирование производства;

  • сокращены сроки вывода новых лекарственных средств на рынок – с двух лет до 100 рабочих дней;

  • подписано 90 долгосрочных договоров с 34 производителями, что обеспечит выпуск около 2,5 тысячи наименований фармацевтической продукции.

Такой комплекс мер направлен на стимулирование местного производства и снижение зависимости от импорта медицинских препаратов.

Международное сотрудничество и трансфер технологий

Премьер подчеркнул, что Казахстан активно сотрудничает с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями. В рамках этих проектов:

  • происходит локализация производства инновационных препаратов;

  • внедряются технологии трансфера;

  • осуществляется обучение казахстанских специалистов новым методам производства и контроля качества.

Это позволит стране не только увеличивать объём собственного производства, но и повышать квалификацию кадров, а также укреплять позиции на международном фармацевтическом рынке.

Налоговые преференции для фармацевтики

Для поддержки отрасли в новом Налоговом кодексе установлены льготные ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для фармацевтической продукции:

  • 5% с 1 января 2026 года;

  • 10% с 1 января 2027 года.

Льготный НДС распространяется на:

  • реализацию и импорт лекарственных средств;

  • медицинские изделия и комплектующие;

  • технические вспомогательные (компенсаторные) средства.

По словам премьера, такие меры создадут дополнительные стимулы для производителей и способствуют доступности медицинской продукции для населения.

Вывод

Развитие фармацевтической отрасли становится одним из приоритетов национальной экономики Казахстана. Комплекс мер – от налоговых льгот и сокращения сроков вывода лекарств на рынок до международного сотрудничества – направлен на достижение амбициозной цели: до 2029 года половина лекарственных препаратов в стране будет производиться локально.

