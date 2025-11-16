Казахстан запускает производство 2,5 тысячи наименований медикаментов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о масштабной программе развития отечественного производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом он рассказал в ответ на депутатский запрос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам премьера, фармацевтическая отрасль относится к стратегически важным направлениям экономики страны. На её развитие и модернизацию правительство делает ставку, чтобы увеличить долю национального производства лекарств и медицинских изделий до 50% к 2029 году.
Для достижения этой цели в стране усилена работа по улучшению бизнес-климата. В частности:
внедрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы для производителей;
заключены долгосрочные контракты, которые обеспечивают стабильность и планирование производства;
сокращены сроки вывода новых лекарственных средств на рынок – с двух лет до 100 рабочих дней;
подписано 90 долгосрочных договоров с 34 производителями, что обеспечит выпуск около 2,5 тысячи наименований фармацевтической продукции.
Такой комплекс мер направлен на стимулирование местного производства и снижение зависимости от импорта медицинских препаратов.
Премьер подчеркнул, что Казахстан активно сотрудничает с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями. В рамках этих проектов:
происходит локализация производства инновационных препаратов;
внедряются технологии трансфера;
осуществляется обучение казахстанских специалистов новым методам производства и контроля качества.
Это позволит стране не только увеличивать объём собственного производства, но и повышать квалификацию кадров, а также укреплять позиции на международном фармацевтическом рынке.
Для поддержки отрасли в новом Налоговом кодексе установлены льготные ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для фармацевтической продукции:
5% с 1 января 2026 года;
10% с 1 января 2027 года.
Льготный НДС распространяется на:
реализацию и импорт лекарственных средств;
медицинские изделия и комплектующие;
технические вспомогательные (компенсаторные) средства.
По словам премьера, такие меры создадут дополнительные стимулы для производителей и способствуют доступности медицинской продукции для населения.
Развитие фармацевтической отрасли становится одним из приоритетов национальной экономики Казахстана. Комплекс мер – от налоговых льгот и сокращения сроков вывода лекарств на рынок до международного сотрудничества – направлен на достижение амбициозной цели: до 2029 года половина лекарственных препаратов в стране будет производиться локально.
