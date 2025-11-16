18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
16.11.2025, 08:24

Какие выплаты положены казахстанцам за ущерб в ДТП, если виновник скрылся

Новости Казахстана

Иногда после дорожно-транспортного происшествия виновник может скрыться с места происшествия. В таких случаях пострадавшему сложно получить компенсацию, особенно за материальный ущерб. Однако выплаты за вред здоровью предусмотрены законом. Как действовать пострадавшим в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pravovedus.ru
Фото: pravovedus.ru

Основные моменты

  • Материальный ущерб при ДТП с неизвестным виновником покрывается только добровольным страхованием КАСКО.

  • Вред здоровью или жизни компенсируется через специальный резерв Фонда гарантирования страховых выплат.

  • Для получения компенсации необходимо подать заявление в течение 12 месяцев со дня ДТП, предоставив документы, подтверждающие факт аварии и травмы.

Что делать, если виновник скрылся

Обычно ущерб пострадавшей стороне покрывает обязательное страхование гражданской ответственности водителя (ОГПО). Но если виновник скрывается, компенсацию за материальный ущерб получить сложно.

Возможные варианты:

  1. Страхование КАСКО

    • Покрывает ущерб даже при скрытии виновника или если застрахованное лицо является виновником ДТП.

    • Без КАСКО ждать возмещения материального ущерба придётся до нахождения правонарушителя.

  2. Ущерб здоровью

    • Даже без страховки КАСКО выплаты за вред жизни и здоровью предусмотрены законом через Фонд гарантирования страховых выплат.

Как компенсируется вред здоровью

Согласно статье 17-1 закона "О Фонде гарантирования страховых выплат", казахстанцам положены выплаты из специального резерва фонда, если виновник ДТП скрылся.

Размер выплат на 2025 год:

  • Смерть потерпевшего — 1 000 МРП, или 3 932 000 тенге (в 2026 году — 4 325 000 тенге).

  • Тяжкий вред здоровью — 500 МРП, или 1 966 000 тенге (в 2026 году — 2 162 500 тенге).

  • Расходы на погребение — фактические затраты, но не более 100 МРП, или 393 200 тенге (в 2026 году — 432 500 тенге).

Срок подачи заявки — 12 месяцев со дня ДТП.

Какие документы нужны для компенсации

Пострадавший должен предоставить в фонд:

  • Заявление на получение выплаты (в произвольной форме).

  • Документ о ДТП, выданный органами внутренних дел.

  • Копию заключения медицинской организации о тяжком вреде здоровью (травмы, диагноз, период временной нетрудоспособности).

  • Копии заключений медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы.

  • Копию удостоверения личности.

  • Банковские реквизиты для перечисления выплат.

Если произошла гибель пострадавшего, дополнительно нужны:

  • Нотариально заверенная копия свидетельства о смерти.

  • Документ, подтверждающий право заявителя на компенсацию (родственные или иные законные основания).

  • Документы о фактических затратах на погребение.

Итог

  • Материальный ущерб при ДТП с неизвестным виновником покрывает только КАСКО.

  • Вред жизни и здоровью компенсирует Фонд гарантирования страховых выплат в установленных законом суммах.

Таким образом, пострадавшим важно своевременно обратиться к страховщику и в фонд, чтобы получить положенные выплаты.

