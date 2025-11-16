Какие выплаты положены казахстанцам за ущерб в ДТП, если виновник скрылся

Иногда после дорожно-транспортного происшествия виновник может скрыться с места происшествия. В таких случаях пострадавшему сложно получить компенсацию, особенно за материальный ущерб. Однако выплаты за вред здоровью предусмотрены законом. Как действовать пострадавшим в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.