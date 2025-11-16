Какие выплаты положены казахстанцам за ущерб в ДТП, если виновник скрылся

Иногда после дорожно-транспортного происшествия виновник может скрыться с места происшествия. В таких случаях пострадавшему сложно получить компенсацию, особенно за материальный ущерб. Однако выплаты за вред здоровью предусмотрены законом. Как действовать пострадавшим в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Обычно ущерб пострадавшей стороне покрывает обязательное страхование гражданской ответственности водителя (ОГПО). Но если виновник скрывается, компенсацию за материальный ущерб получить сложно.
Возможные варианты:
Страхование КАСКО
Покрывает ущерб даже при скрытии виновника или если застрахованное лицо является виновником ДТП.
Без КАСКО ждать возмещения материального ущерба придётся до нахождения правонарушителя.
Ущерб здоровью
Даже без страховки КАСКО выплаты за вред жизни и здоровью предусмотрены законом через Фонд гарантирования страховых выплат.
Согласно статье 17-1 закона "О Фонде гарантирования страховых выплат", казахстанцам положены выплаты из специального резерва фонда, если виновник ДТП скрылся.
Размер выплат на 2025 год:
Смерть потерпевшего — 1 000 МРП, или 3 932 000 тенге (в 2026 году — 4 325 000 тенге).
Тяжкий вред здоровью — 500 МРП, или 1 966 000 тенге (в 2026 году — 2 162 500 тенге).
Расходы на погребение — фактические затраты, но не более 100 МРП, или 393 200 тенге (в 2026 году — 432 500 тенге).
Срок подачи заявки — 12 месяцев со дня ДТП.
Пострадавший должен предоставить в фонд:
Заявление на получение выплаты (в произвольной форме).
Документ о ДТП, выданный органами внутренних дел.
Копию заключения медицинской организации о тяжком вреде здоровью (травмы, диагноз, период временной нетрудоспособности).
Копии заключений медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы.
Копию удостоверения личности.
Банковские реквизиты для перечисления выплат.
Если произошла гибель пострадавшего, дополнительно нужны:
Нотариально заверенная копия свидетельства о смерти.
Документ, подтверждающий право заявителя на компенсацию (родственные или иные законные основания).
Документы о фактических затратах на погребение.
Таким образом, пострадавшим важно своевременно обратиться к страховщику и в фонд, чтобы получить положенные выплаты.
