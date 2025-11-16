18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.11.2025, 09:24

Сахарный диабет исключают из списка социально значимых болезней в Казахстане: чего ждать пациентам

Новости Казахстана 0 926

Со следующего года сахарный диабет перестанет считаться социально значимым заболеванием в Казахстане, что вызывает вопросы о доступе к лечению и социальной поддержке пациентов. О том, что ждет пациентов, рассказали эксперты, передает Lada.kz со ссылкой на Казинформ.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Новый подход к лечению диабета

С 2026 года сахарный диабет будет рассматриваться исключительно в рамках пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Ранее заболевание включалось в перечень социально значимых болезней без ограничений. Министерство здравоохранения отметило, что такие изменения не уменьшат права пациентов, а наоборот, позволят повысить стабильность финансирования и расширить доступ к современным методам лечения.

Решение не снижает уровень социальной защиты пациентов. Напротив, оно повышает стабильность финансирования и расширяет доступ к новым методам лечения, - подчеркнули в ведомстве.

Государство продолжит предоставлять бесплатную медицинскую помощь детям, беременным, пенсионерам, студентам, людям с инвалидностью, безработным и пациентам с хроническими заболеваниями.

Финансовая сторона реформы

Согласно отчету Республиканского центра развития здравоохранения, государство тратит в среднем 618 тысяч тенге в год на обеспечение одного пациента амбулаторными лекарствами. При этом застрахованные граждане платят значительно меньше: самозанятым достаточно вносить 51 тысячу тенге в год. За инвалидов и безработных страховые взносы оплачивает государство, за наёмных работников – работодатель, а самозанятые без льготной категории делают это самостоятельно.

В Казахстане почти 535 тысяч человек живут с диабетом: 504 456 (95%) страдают диабетом второго типа, а 30 577 человек имеют диабет первого типа, среди них 5 625 детей. Пациенты с диабетом первого типа нуждаются в постоянном приёме инсулина, поэтому изменения напрямую влияют на их качество жизни.

По словам Министерства, 95 процентов пациентов застрахованы. А что будет с оставшимися 5 процентами? Это примерно 1600 человек. Если они останутся без инсулина, что их ждёт?, - задаёт вопрос директор общественного фонда «Диабетический родительный комитет» Руслан Закиев.

Социальные риски и индивидуальные особенности лечения

Эксперты отмечают, что реформа внесена в статью 196 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Закиев подчеркивает, что реформы не должны происходить за счёт жизни и здоровья людей, особенно учитывая ограничения, с которыми сталкиваются диабетики при обучении, трудоустройстве и лечении.

Президент Казахстанского общества по изучению диабета Жанай Аканов добавляет, что исключение диабета из списка социально значимых болезней снижает возможность закупки препаратов с учётом индивидуальной непереносимости лекарств. Ранее такие лекарства закупались по торговому названию и финансировались из местных бюджетов, теперь акиматы не смогут это делать.

При принятии решения Министерство не уделило достаточного внимания социальным последствиям. Исключение диабета из списка уменьшает не только медицинскую, но и социальную поддержку. Такие реформы нужно было проводить постепенно, после широкого общественного обсуждения, - отметил Аканов.

Препараты и последствия для здоровья

Из амбулаторного перечня исключены препараты класса агонистов рецепторов ГПП-1, такие как «Виктоза» и «Трулисити», которые десятки тысяч пациентов считали единственным эффективным методом лечения. Эти лекарства не вызывают гипогликемию, способствуют снижению веса и помогают предотвращать инфаркты и инсульты.

Эти препараты дорогие, но их польза и эффективность значительно выше. Теперь мы можем столкнуться с ростом сердечно-сосудистых заболеваний и смертности среди пациентов с диабетом второго типа, - предупреждает Закиев.

Сахарный диабет остаётся одним из самых затратных заболеваний в амбулаторном обеспечении, на него приходится 26% всех расходов. Эксперты предлагают создать отдельную формулярную комиссию по вопросам диабета.

Ответственность пациентов и профилактика

Распространённость диабета в Казахстане вызывает серьёзную обеспокоенность. Эндокринолог Акбаян Маркабаева напоминает, что повышенный уровень сахара разрушает сосудистую систему, и ежедневно 100 человек получают диагноз диабет, при этом у пяти пациентов ампутируют конечности. Она отмечает, что диабет бывает двух типов: первый – идиопатический, второй – чаще наследственный, связанный с ожирением и малоподвижным образом жизни.

При диабете второго типа образ жизни играет ключевую роль. Правильное питание и физическая активность – основа профилактики, - подчеркнула специалист.

Кандидат медицинских наук Венера Алтынова добавляет, что осложнённый диабет поражает почки и требует диализа, а лечение одного человека обходится до пяти миллионов тенге. Поэтому профилактика, а не экономия, остаётся главным инструментом борьбы с заболеванием.

