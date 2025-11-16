С 30 декабря в Казахстане вводят биометрию и лимит на SIM-карты

С 30 декабря 2025 года в Казахстане вступят в силу новые законодательные поправки, направленные на предотвращение мошенничества с использованием SIM-карт. Министерство индустрии и инфраструктурного развития (ИИ и Цифрового развития) раскрыло подробности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Ограничение на количество SIM-карт

Согласно новым правилам, абоненты не смогут регистрировать более 10 SIM-карт на одно имя без объяснения причин. Если потребуется подключить больше номеров, придется предоставлять обоснование.

Такое ограничение призвано снизить возможности злоумышленников создавать многочисленные «подставные» номера для обмана граждан и ведения незаконной деятельности.

Обязательная биометрическая идентификация

При оформлении SIM-карт будет внедрена обязательная биометрическая идентификация. Это означает, что абоненты должны будут подтвердить свою личность через государственные биометрические сервисы.

По словам представителей министерства, этот шаг позволит надежно связывать номер телефона с конкретным человеком и затруднит использование SIM-карт мошенниками.

Усиление систем антифрода у операторов связи

Операторы связи получат обязательство усилить внутренние антифрод-системы. Ключевые меры:

блокировка несанкционированного трафика от мошенников;

запрет на пропуск подозрительных звонков и сообщений, включая местную, междугородную, международную и сотовую связь;

контроль подозрительной активности на уровне сети.

Эксперты уверены, что это существенно снизит риски обмана граждан через телефонные мошенничества.

Причины компрометации данных

Министерство подчеркнуло, что чаще всего утечка персональных данных происходит из-за:

фишинговых атак;

методов социальной инженерии;

неправомерных действий внутренних пользователей;

недостаточной цифровой гигиены со стороны самих абонентов.

Поэтому для эффективной защиты данных необходим комплексный подход, включающий технологические, правовые и организационные меры.

Контроль доступа к персональным данным

В рамках комплексного подхода в Казахстане внедрен госсервис контроля доступа к персональным данным через eGov.

Через этот сервис собираются соглашения о доступе к персональным данным из государственных систем. Также реализована функция запрета на получение кредитов при обнаружении нарушений в обработке персональных данных.

Повышение кибергигиены населения

Для защиты граждан запущены бесплатные онлайн-порталы, направленные на:

повышение осведомленности о киберугрозах;

обучение безопасному обращению с персональными данными;

рекомендации по цифровой гигиене.

Эти меры помогают снизить риски компрометации данных со стороны злоумышленников и формируют культуру безопасного использования цифровых сервисов.

Усиление ответственности за нарушения

Законы о защите персональных данных, использовании электронных подписей (ЭЦП) и информатизации теперь предусматривают увеличение ответственности за нарушения.

По словам представителей министерства, это необходимо для повышения дисциплины среди компаний и пользователей и для эффективной борьбы с мошенничеством.