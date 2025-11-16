С 30 декабря в Казахстане вводят биометрию и лимит на SIM-карты

С 30 декабря 2025 года в Казахстане вступят в силу новые законодательные поправки, направленные на предотвращение мошенничества с использованием SIM-карт. Министерство индустрии и инфраструктурного развития (ИИ и Цифрового развития) раскрыло подробности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно новым правилам, абоненты не смогут регистрировать более 10 SIM-карт на одно имя без объяснения причин. Если потребуется подключить больше номеров, придется предоставлять обоснование.
Такое ограничение призвано снизить возможности злоумышленников создавать многочисленные «подставные» номера для обмана граждан и ведения незаконной деятельности.
При оформлении SIM-карт будет внедрена обязательная биометрическая идентификация. Это означает, что абоненты должны будут подтвердить свою личность через государственные биометрические сервисы.
По словам представителей министерства, этот шаг позволит надежно связывать номер телефона с конкретным человеком и затруднит использование SIM-карт мошенниками.
Операторы связи получат обязательство усилить внутренние антифрод-системы. Ключевые меры:
блокировка несанкционированного трафика от мошенников;
запрет на пропуск подозрительных звонков и сообщений, включая местную, междугородную, международную и сотовую связь;
контроль подозрительной активности на уровне сети.
Эксперты уверены, что это существенно снизит риски обмана граждан через телефонные мошенничества.
Министерство подчеркнуло, что чаще всего утечка персональных данных происходит из-за:
фишинговых атак;
методов социальной инженерии;
неправомерных действий внутренних пользователей;
недостаточной цифровой гигиены со стороны самих абонентов.
Поэтому для эффективной защиты данных необходим комплексный подход, включающий технологические, правовые и организационные меры.
В рамках комплексного подхода в Казахстане внедрен госсервис контроля доступа к персональным данным через eGov.
Через этот сервис собираются соглашения о доступе к персональным данным из государственных систем. Также реализована функция запрета на получение кредитов при обнаружении нарушений в обработке персональных данных.
Для защиты граждан запущены бесплатные онлайн-порталы, направленные на:
повышение осведомленности о киберугрозах;
обучение безопасному обращению с персональными данными;
рекомендации по цифровой гигиене.
Эти меры помогают снизить риски компрометации данных со стороны злоумышленников и формируют культуру безопасного использования цифровых сервисов.
Законы о защите персональных данных, использовании электронных подписей (ЭЦП) и информатизации теперь предусматривают увеличение ответственности за нарушения.
По словам представителей министерства, это необходимо для повышения дисциплины среди компаний и пользователей и для эффективной борьбы с мошенничеством.
