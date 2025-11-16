Как получить свои пенсионные в Казахстане до 2026 года без удержания 10%

В Казахстане пенсионные накопления автоматически направляются в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) без удержания налога. Однако при последующем снятии средств из фонда с суммы начисляется индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10%. С 1 января 2026 года налог на пенсионные выплаты будет полностью отменён, но до конца 2025 года действуют старые правила. Тем не менее существует законный способ снять деньги уже сейчас, не уплачивая налог, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Что такое ИПН и как он действует на пенсионные выплаты

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) — это обязательный налог, который удерживается с доходов граждан, включая пенсионные накопления при их выводе из ЕНПФ. На сегодняшний день при снятии пенсионных излишков удерживается 10% от суммы.

Два способа снятия пенсионных накоплений

При выводе пенсионных средств в ЕНПФ предлагается два варианта уплаты налога:

Оплата налога сразу — 10% удерживается с суммы при снятии. Отсрочка уплаты налога до выхода на пенсию — налог не удерживается сейчас, а уплачивается позже.

Чтобы полностью избежать уплаты налога, при подаче заявки нужно выбрать опцию «Отсрочка ИПН» или «Уплатить позже».

Преимущества отсрочки:

Возможность вывести всю сумму пенсионных накоплений без удержания налога.

С 1 января 2026 года налог будет отменён, поэтому платить его уже не придётся вовсе.

Пошаговая инструкция: как снять пенсионные без налога

Подать заявку на снятие пенсионных излишков через платформу ЕНПФ. На этапе выбора способа налогообложения выбрать «Отсрочка до выхода на пенсию» или «Уплатить позже». Важно! Если при оформлении выбрать «Оплатить налог сразу», система удержит налог, и отменить удержание будет невозможно — даже после вступления в силу изменений с 1 января 2026 года.

Кому возвращают уже удержанный налог

Для большинства граждан удержанный 10% ИПН при снятии пенсионных выплат считается окончательно уплаченным и возврату не подлежит.

Однако существуют льготные категории граждан, которые могут вернуть удержанный налог:

Люди с инвалидностью I–III группы.

Дети с инвалидностью, а также их родители, опекуны или усыновители.

Приёмные родители сирот.

Ветераны и участники боевых действий.

Для возврата налога необходимо лично обратиться в офис ЕНПФ с заявлением. При себе нужно иметь:

Удостоверение личности.

Документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.

На что можно использовать пенсионные излишки

Пенсионные излишки — это накопления сверх порога достаточности. Порог зависит от возраста, и для 2025 года он установлен отдельно для каждой категории.

Как узнать доступную сумму:

Зайдите на сайт enpf-otbasy.kz

Авторизуйтесь с помощью ЭЦП или одноразового СМС-пароля. Также можно использовать мобильные приложения ЕНПФ и eGov Mobile.

Цели использования пенсионных излишков:

Покупка квартиры, дома или земельного участка.

Первоначальный взнос по ипотеке или погашение ипотеки.

Перевод средств на депозит в Отбасы банк.

Передача средств в доверительное управление.

Оплата лечения (кроме стоматологии, так как с сентября 2025 года приостановлено из-за выявленных мошеннических схем).

Как оформить снятие пенсионных излишков

Пошаговая инструкция:

Откройте специальный счёт в Отбасы банке через приложение ЖССБ24. Альтернативно можно использовать другие банки, но их возможности ограничены только ипотечными операциями. Зарегистрируйтесь на платформе enpf-otbasy.kz После авторизации через ЭЦП откроется форма подачи заявки на использование средств ЕНПФ. В верхнем поле формы укажите цель использования средств. Укажите сумму, которую хотите снять, и выберите способ уплаты налога («Отсрочка» или «Оплата позже»). Сформируйте и отправьте заявку.

Важное о будущих изменениях

Правила использования пенсионных выплат могут измениться в ближайшее время. В частности, ожидаются нововведения, касающиеся возможности использования излишков для улучшения жилищных условий.