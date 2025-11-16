Казахстан планирует оптимизировать 500 квазигоскомпаний стоимостью более 2 трлн тенге до 2030 года

Правительство Казахстана запускает масштабную программу по реформированию квазигосударственного сектора, затрагивающую около 500 компаний с общей балансовой стоимостью более 2 трлн тенге, передает Lada.kz со ссылкой на Exclusive.kz .

Фото: Pixabay

В Казахстане стартует программа оптимизации квазигосударственных компаний, которая охватит около 500 предприятий различных отраслей с совокупной балансовой стоимостью свыше 2 трлн тенге. Меры будут реализованы поэтапно в три стадии и завершатся к 2030 году.

Оптимизация позволит сократить долю государства в экономике, вывести активы в конкурентную среду и создать условия для развития частного предпринимательства, - отмечается в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова депутатам Мажилиса.

Список компаний включает предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности, агропромышленного сектора, транспорта, связи и финансовых рынков. Планируется проведение IPO и SPO для ряда активов, в том числе АО «Казахтелеком» (с дочерним АО «Kcell») и публичной компании «Qazaq Green Power PLC».

В 2025 году завершается реализация Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы: в конкурентную среду уже передано 396 государственных объектов на сумму 922,1 млрд тенге, еще 69 объектов находятся на стадии реорганизации или ликвидации. Крупные компании, такие как АО «НК «КазМунайГаз», АО «KEGOC» и АО «Air Astana», также выведены на IPO/SPO.

В 2025 году приняты поправки, которые сократили количество законодательных оснований для участия государства в предпринимательской деятельности с пяти до четырех. До конца 2026 года действует мораторий на создание новых субъектов квазигосударственного сектора.

Этапы оптимизации распределены следующим образом:

первый этап – 2026 год;

второй – 2027-2028 годы;

третий – 2029-2030 годы.

Одновременно в Мажилис внесен шестой антимонопольный пакет поправок, направленный на демонополизацию товарных рынков и сокращение участия государства в предпринимательской деятельности.