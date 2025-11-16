Обучение водителей по-новому: что изменится в автошколах Казахстана

Министерство внутренних дел Казахстана планирует вернуться к системе выдачи разрешений на открытие автошкол. Эксперты и чиновники объясняют, как это изменит рынок подготовки водителей и что ждет обучающие учреждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

От уведомительного порядка к лицензированию

Идею возобновления лицензирования автошкол ещё в сентябре 2024 года озвучил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепёха. По его словам, существующая система подготовки водителей вызывает серьёзные вопросы.

Лепёха отметил, что сегодня МВД практически не контролирует автошколы. Ранее при открытии школы проверялись педагогический состав и материальная база, сейчас же действует уведомительный порядок: организация просто сообщает о своём открытии в МВД. Он также подчеркнул, что в некоторых школах обучение носит формальный характер.

В ноябре 2024 года министр внутренних дел Ержан Саденов заверил, что возвращение лицензирования не приведет к сокращению количества автошкол и не повлияет на стоимость услуг.

В октябре 2025 года на правительственном часе в Мажилисе министр вновь поднял эту тему. Он напомнил, что с 2018 года государственный контроль за автошколами отсутствует, отменена практика самоподготовки водителей, а свидетельства о прохождении курсов и медицинские справки переведены в электронный формат. МВД предложило закрепить норму, согласно которой разрешение на открытие автошкол будет выдаваться исключительно министерством.

Современная ситуация: что изменится

В МВД сообщили, что подготовлен законопроект о переходе от уведомительного порядка к разрешительному. Документ также предусматривает внедрение механизмов контроля за деятельностью профессиональных объединений и учебных организаций по подготовке водителей.

При этом сроки обучения и действующие учебные программы менять не планируют. В министерстве подчеркнули, что увеличение длительности курсов или изменение требований к программам подготовки водителей не рассматривается.

Подробности новых правил пока не раскрываются.

Мнение экспертов: контроль вместо формальностей

Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков считает инициативу МВД правильным шагом. Ранее либерализация в сфере автошкол привела к появлению недобросовестных организаций, которые выдавали справки без реального обучения. Это снижало качество подготовки водителей и повышало риск ДТП.

Эдоков отметил, что новый разрешительный порядок позволит проверять программы, преподавателей и материально-техническую базу автошкол. Он подчеркнул, что речь идет не о национализации, а об усилении контроля.

Цены и рынок: чего ждать водителям

Эксперт прогнозирует, что фильтр на входе приведет к сокращению числа автошкол на рынке, особенно недобросовестных. В крупных городах это скажется незначительно, а в небольших населённых пунктах ученикам, возможно, придётся ездить в другие районы для обучения.

По словам Эдокова, лицензирование повлияет на стоимость курсов: дополнительные требования к оборудованию, автопарку и квалификации преподавателей потребуют расходов. Если число школ снизится, а спрос останется высоким, цены вырастут.

«Средняя стоимость обучения кандидата увеличится – не в разы, но ощутимо, особенно там, где конкуренция невысока», – подчеркнул эксперт.

Как проверяют подлинность документов

МВД напоминает, что для снижения коррупционных рисков используется информационная система «Автошкола». Она отслеживает процесс обучения, проверяет соответствие преподавателей и учащихся требованиям, контролирует занятия в реальном времени и предотвращает выдачу свидетельств без прохождения теории и практики.

Система также помогает исключать поддельные свидетельства и медицинские справки.

Безопасность на дорогах

Низкая дисциплина водителей остаётся одной из главных причин ДТП. По данным МВД, большинство аварий происходит из-за грубых нарушений ПДД: превышения скорости, выезда на встречную полосу и проезда перекрёстков на запрещающий сигнал светофора.

Министр Саденов отметил, что только 12% дорог Казахстана соответствуют всем параметрам безопасности. Для улучшения ситуации необходимо построить более 6 тыс. километров дорог с четырьмя и более полосами движения.

Опыт соседей: Кыргызстан

В Кыргызстане власти уже объявили масштабную реформу. С 2026 года все частные автошколы будут закрыты, а обучение водителей перейдёт в государственные организации. Сотрудники прежних частных школ продолжат работать, получая зарплату из бюджета.

Кроме того, планируется ввести 14-месячную программу обучения ПДД для школьников 11–12-х классов, включив её в школьную программу.

Как получить права в Казахстане в 2025 году

Для получения водительского удостоверения необходимо:

пройти обучение в автошколе;

собрать документы и медицинскую справку по форме № 073/у;

сдать теоретический экзамен;

после успешного результата — практический экзамен.

Госпошлина составляет 1,25 МРП (5 898 тенге в 2025 году).

Главный вывод

Возврат разрешительного порядка открытия автошкол позволит лучше контролировать качество подготовки водителей. Проверяться будут программы обучения, квалификация преподавателей и оснащение учебных заведений.

Это исключит фиктивные школы и повысит уровень подготовки водителей, что снизит аварийность и повысит безопасность на дорогах. Меры также упорядочат рынок автошкол и усилят ответственность за обучение будущих водителей.