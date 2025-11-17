Сибирские реки могут изменить Казахстан: РАН изучает переброску воды в Среднюю Азию

Российская академия наук (РАН) запускает исследование современного аналога советского проекта «поворота» сибирских рек в Среднюю Азию. Основное внимание ученые сосредоточат на изучении возможности переброски вод реки Обь в Узбекистан, при этом новый проект предполагает строительство закрытого водопровода, а не открытого канала, как планировалось в 1970-х годах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.ru.

Фото: pxhere.com

Научный старт проекта

Научный директор Института водных проблем РАН, Виктор Данилов-Данильян, рассказал РБК, что Отделение наук о Земле (ОНЗ) РАН возьмется за научную часть проекта. Основная цель – определить возможности межбассейнового переноса речного стока и оценить его последствия.

Учёные намерены предложить Министерству науки и высшего образования включить финансирование исследований в государственный план, что позволит проекту получить официальную поддержку и обеспечит системный подход к его разработке.

Что изучат ученые

В резолюции заседания научного совета ОНЗ «Водные ресурсы суши» указано, что специалисты сосредоточатся на:

Стратегическом планировании водной отрасли России : оценка текущего состояния водных ресурсов, потенциала для межбассейновых перенаправлений;

Межбассейновых и трансграничных проектах : возможные экологические, социальные и экономические последствия;

Климатическом влиянии : как переброска вод изменит режим осадков, уровень грунтовых вод и микроклимат региона;

Воздействии на экосистемы : изучение изменений в водных и наземных экосистемах как в России, так и в странах-получателях;

Долгосрочном социально-экономическом развитии: влияние на сельское хозяйство, промышленность и жизненные условия населения в странах Средней Азии, включая Казахстан.

Казахстан в контексте проекта

Несмотря на то, что основной поток вод планируется направить в Узбекистан, косвенные последствия проекта могут затронуть и Казахстан. Эксперты отмечают:

Регулирование стока рек : изменения в руслах Сырдарьи и Иртыша могут повлиять на водоснабжение южных регионов Казахстана;

Экологические риски : перенос воды может изменить экосистемы соседних стран, включая прибрежные территории Каспийского региона;

Сельское хозяйство и энергетика : Казахстан, как транзитная и соседняя страна, может столкнуться с необходимостью адаптации водохозяйственных систем и водоснабжения для орошения и гидроэнергетики;

Региональное сотрудничество: проект потребует координации с Казахстаном, чтобы минимизировать конфликты и сохранить баланс между странами Средней Азии.

Исторический контекст

Проект «поворота» сибирских рек в Среднюю Азию активно обсуждался в СССР в 1960–1970-е годы, но тогда его реализация ограничилась только теоретическими разработками и частичными водохозяйственными экспериментами. Новый вариант предполагает более технологичный и безопасный подход — строительство закрытого трубопровода, что минимизирует риски разрушения экосистем и снизит потери воды на испарение.

Экспертное мнение

По мнению Виктора Данилова-Данильяна, современный проект способен стать важным элементом долгосрочного планирования водных ресурсов в регионе, но требует тщательной оценки всех последствий, включая:

гидрологические изменения;

влияние на климат и экосистемы;

социально-экономические эффекты для населения Средней Азии;

необходимость международного согласования, в том числе с Казахстаном, как страной-соседом.

Вывод

Инициатива РАН по изучению «поворота» сибирских рек может стать ключевым проектом трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии. Для Казахстана важно участвовать в диалоге с Россией и другими странами региона, чтобы защитить свои интересы в области водоснабжения, экологии и сельского хозяйства.